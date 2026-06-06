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প্রথম বাজেট অধিবেশন বসছে রোববারপ্রথম বাজেট অধিবেশন বসছে রোববার

অনলাইন ডেস্ক: / ৮ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শনিবার, ৬ জুন, ২০২৬

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় তথা বাজেট অধিবেশন রোববার (৭ জুন) শুরু হচ্ছে। বিকেল ৩টায় রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে অবস্থিত জাতীয় সংসদ ভবনে এ অধিবেশন বসবে। রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন সংবিধান অনুযায়ী এ অধিবেশন আহ্বান করেছেন।

জাতীয় সংসদ সচিবালয় জানিয়েছে, এটি বর্তমান সরকারের প্রথম বাজেট অধিবেশন। গত ৭ মে সংসদ সচিবালয়ের সচিব মো. গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অধিবেশন আহ্বানের বিষয়টি জানানো হয়।

সংসদ সচিবালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, অধিবেশন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির আহ্বানে সংসদ কক্ষে অধিবেশন শুরু হবে।

মূলত এ অধিবেশনেই ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট পেশ, আলোচনা এবং পাসের কার্যক্রম সম্পন্ন হবে। নতুন অর্থবছরের বাজেটে সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা, অর্থনৈতিক লক্ষ্য ও বিভিন্ন খাতের বরাদ্দ তুলে ধরা হবে। পরে বাজেটের ওপর সংসদ সদস্যরা বিস্তারিত আলোচনা করবেন।

উল্লেখ্য, প্রতি বছর জুন মাসে জাতীয় বাজেট নিয়ে আলোচনার জন্য সংসদের বাজেট অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন গত ১২ মার্চ শুরু হয়ে ৩০ এপ্রিল শেষ হয়।


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