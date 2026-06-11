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/ রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ

কাজিপুরের মাইজবাড়ি ইউনিয়নে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন  

কাজিপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি : / ২ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বৃহস্পতিবার, ১১ জুন, ২০২৬

৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে কাজিপুরে  ১১ জুন  মেনোনাইট সেন্ট্রাল কমিটি এমসিসি বাংলাদেশের সহযোগিতায়  মৈত্রী পল্লী উন্নয়ন সংগঠন (M.P.U.S)-এর এসএফএসএলভি (SFSLV), ফেইজ-২ প্রকল্পের আওতায়  বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দিবসটি উপলক্ষে মাইজবাড়িতে আলোচনা সভা ও বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি  পালন করা হয়।
উক্ত অনুষ্ঠানে  প্রধান অতিথি বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি অফিসার  মোঃ শরিফুল ইসলাম।বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা সমবায় অফিসার ও মাইজবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসক মোঃ খালেদুজ্জামান খান।  সভাপতিত্ব করেন  মৈত্রী পল্লী উন্নয়ন সংগঠনের  নিবাহী পরিচালক এ টি এম আব্দুস সাত্তার। অনুষ্ঠান টি সঞ্চালনা প্রকল্প সমন্বয়কারি আবুল বাশার।
​এই বছরের প্রতিপাদ্য: জলবায়ু পরিবর্তন: আজকের পদক্ষেপ, আগামীকালের নিরাপত্তা”।বক্তব্যে বক্তারা বলেন,
“বৃক্ষ আমাদের অক্সিজেন সরবরাহ করে, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই প্রত্যেকে  একটি করে গাছ রোপণ ও পরিচর্যা করা উচিত।


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