গাইবান্ধায় নৌকায় ডাকাতি

গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার উড়িয়া ইউনিয়নের চর কাবিলপুর থেকে খেয়ার নৌকা যোগে উপজেলা সদরে আসার পথে মাঝ নদীতে ডাকাতির অভিযোগ উঠেছে। এসময় ১০ থেকে ১৫ জন যাত্রীর কাছ থেকে নগদ টাকা ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয় ডাকাতরা।
বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) বিকাল ৩ টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, ফুলছড়ি উপজেলার উড়িয়া ইউনিয়নের চর কাবিলপুর থেকে খেয়ার নৌকাটি উপজেলা সদরের কাটাতারা এলাকায় আসছিলো। নৌকাটি মাঝ নদীতে পৌঁছালে আর একটি ছোট নৌকায় মুখে কালোকাপড় বাধা ৭ থেকে ৮ জনের একটি ডাকাতদল এসে খেয়ার নৌকাটিকে আটকিয়ে ধারালো অস্ত্রের মুখে তাদের জিম্মি করে। এসময় ব্রাক এনজিওর দুই কর্মীর কাছ থেকে চরের ৪টি কেন্দ্রের উত্তোলনকৃ টাকা ছিনিয়ে নেয়। এ ছাড়া নৌকায় থাকা অন্য যাত্রীদের নগদ টাকা ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয় ডাকাতদল।
এ বিষয়ে ব্রাকের জেলা সমন্বয়কারী মোশারফ হোসেন বলেন, চরের ৪টি কেন্দ্রের সাপ্তাহিক কিস্তি উত্তোলন করে ব্রাকের সহকারী ম্যানেজার নিরঞ্জন কুমারসহ দুই কর্মী উপজেলা সদরে আসছিলেন। এসময় মাঝ নদীতে ৭ থেকে ৮ জন ডাকাত তাদের কাছ থেকে প্রায় ৮ লাখ টাকা ছিনিয়ে নেয়। এ ঘটনায় অভিযোগ দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে গাইবান্ধার বালাসীঘাট নৌ পুলিশের উপপুলিশ পরিদর্শক (এসআই) শামীম হোসেন বলেন, আমরা ঘটনাস্থলে আছি। এঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
Leave a Reply