বছরে সাড়ে ৬ কোটি চকোলেট সাবাড় করেন এমিরেটসের যাত্রীরা

আকাশে ওড়ার পাশাপাশি মিষ্টিমুখ করতেও বেশ ভালোবাসেন দুবাইভিত্তিক উড়োজাহাজ সংস্থা এমিরেটসের যাত্রীরা। এক বছরে তারা বিমানটিতে বসে প্রায় সাড়ে ৬ কোটি পিস প্রিমিয়াম কোয়ালিটির চকোলেট খেয়েছেন। বিশ্ব চকোলেট দিবস উপলক্ষে সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে এই চমকপ্রদ তথ্য প্রকাশ করেছে প্রতিষ্ঠানটি।
এমিরেটস জানিয়েছে, প্রতি বছর তাদের ফ্লাইটে যাত্রীদের জন্য ৬ কোটি ৪০ লাখের বেশি চকোলেট পরিবেশন করা হয়। শুধু চকোলেটই নয়, এর পাশাপাশি বিমানটিতে প্রতি বছর প্রায় ২ কোটি ৬০ লাখ চকোলেটের তৈরি ডেজার্ট বা মিষ্টিজাতীয় খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে বিশ্বব্যাপী। আকাশপথে এই চকোলেটের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে। যার প্রমাণ মেলে তাদের পরিসংখ্যান থেকে, যেখানে দেখা যাচ্ছে গত বছরের তুলনায় চলতি বছর চকোলেটের ব্যবহার বেড়েছে প্রায় ৪০ লাখ পিস।
বিমানের সব শ্রেণির যাত্রীদের কথা মাথায় রেখেই এই আয়োজন করে থাকে এমিরেটস। ইকোনমি, প্রিমিয়াম ইকোনমি, বিজনেস কিংবা ফার্স্ট ক্লাস; সব রুটের সব শ্রেণির যাত্রীদের জন্যই বিশেষ চকোলেটের ব্যবস্থা রাখে এই উড়োজাহাজ সংস্থাটি। আর বিশাল এই চাহিদা মেটাতে বিপুল পরিমাণ কাঁচামালও ব্যবহার করতে হয় তাদের। উড়োজাহাজে ডেজার্ট বা মিষ্টি তৈরিতে বছরে প্রায় ২ লাখ ৬০ হাজার কেজি চকোলেটের কাঁচামাল প্রয়োজন পড়ে। পুরো চকোলেট ও ডেজার্ট কর্মযজ্ঞটি সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য নিয়োজিত রয়েছেন ২৫০ জন দক্ষ পেস্ট্রি ও বেকারি শেফ।
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