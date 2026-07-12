দ্রুত পুলিশি সেবা নিশ্চিতের নির্দেশ, চরজব্বর ফাঁড়িতে পুলিশ সুপার

নোয়াখালীর চরজব্বর পুলিশ ফাঁড়ি আকস্মিক পরিদর্শন করেছেন জেলার পুলিশ সুপার এন এম নাসিরুদ্দিন।
রবিবার (১২ জুলাই) পুলিশ মিডিয়া সেল, নোয়াখালীর পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
পরিদর্শনকালে পুলিশ সুপার ফাঁড়িতে কর্মরত বিভিন্ন পদমর্যাদার পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং তাদের বক্তব্য ও সমস্যার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন। পরে তিনি ফাঁড়ির সার্বিক কার্যক্রম, বিভিন্ন রেজিস্টারপত্র ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা পরিদর্শন করেন।
এ সময় তিনি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় পেশাদারিত্ব, শৃঙ্খলা ও সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা দেন। পাশাপাশি জনগণকে দ্রুত ও আন্তরিকতার সঙ্গে পুলিশি সেবা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন।
পরিদর্শন শেষে পুলিশ সুপার ফাঁড়ির পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন।
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