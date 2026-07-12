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দ্রুত পুলিশি সেবা নিশ্চিতের নির্দেশ, চরজব্বর ফাঁড়িতে পুলিশ সুপার

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ৯ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ১২ জুলাই, ২০২৬



নোয়াখালীর চরজব্বর পুলিশ ফাঁড়ি আকস্মিক পরিদর্শন করেছেন জেলার পুলিশ সুপার এন এম নাসিরুদ্দিন।

রবিবার (১২ জুলাই) পুলিশ মিডিয়া সেল, নোয়াখালীর পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

পরিদর্শনকালে পুলিশ সুপার ফাঁড়িতে কর্মরত বিভিন্ন পদমর্যাদার পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং তাদের বক্তব্য ও সমস্যার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন। পরে তিনি ফাঁড়ির সার্বিক কার্যক্রম, বিভিন্ন রেজিস্টারপত্র ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা পরিদর্শন করেন।

এ সময় তিনি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় পেশাদারিত্ব, শৃঙ্খলা ও সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা দেন। পাশাপাশি জনগণকে দ্রুত ও আন্তরিকতার সঙ্গে পুলিশি সেবা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন।
পরিদর্শন শেষে পুলিশ সুপার ফাঁড়ির পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন।


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