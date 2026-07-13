৩ মাসেও উদ্ধার হয়নি পাখি, মেয়েকে ফিরে পেতে মায়ের আহাজারি

নাটোরের সিংড়া উপজেলার এক স্কুলছাত্রী তিন মাস ধরে নিখোঁজ থাকলেও এখনো তার কোনো সন্ধান মেলেনি। মেয়েকে ফিরে পাওয়ার আশায় থানা, আদালতসহ বিভিন্ন দপ্তরে ঘুরেও কোনো সুরাহা না হওয়ায় অসহায় হয়ে পড়েছেন মা রাশেদা বেগম। মেয়েকে দ্রুত উদ্ধারের দাবি জানিয়েছেন তিনি।
জানা গেছে, সিংড়া পৌর এলাকার আতাহার হোসেনের স্কুলপড়ুয়া কন্যা পাখি খাতুনের সঙ্গে মোবাইল ফোনে পরিচয়ের মাধ্যমে এক যুবকের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পরে গত ২৮ মার্চ পরিবারের অজান্তে দুজনই বাড়ি থেকে চলে যায়। এরপর থেকে তাদের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি এবং পরিবারের সঙ্গেও তারা যোগাযোগ করেনি।
নিখোঁজের ঘটনায় পাখির পরিবার আইনি পদক্ষেপ নেয়। আদালতে মামলা দায়েরের পর তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)-কে। তবে তিন মাস পার হলেও এখনো পাখিকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।
পাখির মা রাশেদা বেগম বলেন, আমি আদালতে মামলা করেছি। আদালত পিবিআইকে তদন্তের দায়িত্ব দিয়েছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমার মেয়েকে উদ্ধার করা হয়নি। আমি প্রশাসনের কাছে দ্রুত আমার মেয়েকে উদ্ধার করে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।
এ বিষয়ে সিংড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম বলেন, আমি এই থানায় দায়িত্ব নেওয়ার পর জানতে পারি, বাদী নাটোর আদালতে মামলা দায়ের করেছেন। বর্তমানে বিষয়টি পিবিআই তদন্ত করছে।
Leave a Reply