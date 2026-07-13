মিরপুর পুলিশের সাঁড়াশি অভিযান,গ্রেফতার ৩০

মিরপুর মডেল থানার অপরাধপ্রবণ এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত মোট ৩০ জনকে গ্রেফতার করেছে মিরপুর মডেল থানা পুলিশ।
মিরপুর বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে মিরপুর মডেলে নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।
সোমবার (১৩ জুলাই ) মিরপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাফিজুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. জীবন (২৫), মো. বায়েজীদ (২৫),মো. রায়হান (২৪),শামীম সরকার (২৫), সাব্বির আহমেদ দ্বীপ (২১), মো. পারভেজ (২৬),মো. সবুজ (৩০),মো. শাহীন পারভেজ (৩৩), সূর্য শংমা (১৯), রুদ্র বিশ্বাষ (১৯),এলেক্স হালদার (১৯),মো. রাব্বি হোসেন (২৪),মো. পারভেজ আহমেদ (৩১), মো. আসিফ আনসারী (২৮),মো. পাভেল হোসেন রোমান (২৫),মো. সৈকত (২৯), মো. রনি (২৮),মো. ইয়াকুব আলী (৩০),মো. সবুজ মিয়া (২৮),মো. বকুল মিয়া (৪০),মো. ইমন (২৫),মো. সজিব (২২),মো. হাসান (২৪), মো. নাইম (২২),মো. শাকিল (২৩),মো. জনি মিয়া (৩৪),মো. রাব্বিজুল মিনার (২২),স্বাধীন জোয়াদ্দার (২২),মো. আঃ রহমান (২৯) ও মো. ইমন (২২)।
ওসি হাফিজুর রহমান বলেন,গত ২৪ ঘণ্টায় মিরপুর মডেল থানা পুলিশ থানার বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৩০ জনকে গ্রেফতার করে।
গ্রেফতারদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।
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