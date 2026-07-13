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তাড়াশে শ্রেষ্ঠ পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক নির্বাচিত মেহেদী হাসান

নিজস্ব প্রতিবেদক,ঢাকা / ১০ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ১৩ জুলাই, ২০২৬


বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস-২০২৬ উপলক্ষে সিরাজগঞ্জের তাড়াশ উপজেলায় শ্রেষ্ঠ পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক (এফপিআই) হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন মেহেদী হাসান।

দিবসটি উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের যৌথ আয়োজনে আলোচনা সভা ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে কর্মদক্ষতা, সেবার মান এবং দায়িত্ব পালনে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠ কর্মীদের সম্মাননা প্রদান করা হয়।

এ সময় উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এ জেড এম জাহিদ হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেহেদী হাসানের হাতে শ্রেষ্ঠ পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শকের সম্মাননা ক্রেস্ট ও প্রশংসাপত্র তুলে দেন।

পরিবার পরিকল্পনা সেবা সম্প্রসারণ, মা ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে দীর্ঘদিন ধরে মাঠপর্যায়ে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করায় তিনি এ স্বীকৃতি অর্জন করেন।

এ অর্জনে সহকর্মী, শুভাকাঙ্ক্ষী ও স্থানীয় বাসিন্দারা মেহেদী হাসানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তারা আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতেও তিনি একই নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে জনকল্যাণমূলক সেবা কার্যক্রম অব্যাহত রাখবেন।


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