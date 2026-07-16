জলাবদ্ধতায় পানিবন্দী মানুষের পাশে আমিনুল হক

রাজধানীতে টানা বৃষ্টিতে সৃষ্ট জলাবদ্ধতায় পানিবন্দী মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবিলায় পল্লবী ও রূপনগর এলাকায় ছয়টি স্থানে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা দিয়েছে বিএনপি।
ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আহ্বায়ক ও যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হকের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) দিনব্যাপী এ ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালিত হয়।
পল্লবী ও রূপনগর থানা বিএনপির উদ্যোগে আয়োজিত এসব ক্যাম্পে জলাবদ্ধতায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের প্রাথমিক চিকিৎসা, প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যপরামর্শ এবং বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করা হয়।
চিকিৎসা ক্যাম্পগুলো অনুষ্ঠিত হয় দুয়ারীপাড়া সরকারি ডিগ্রি কলেজ, ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মদিনানগর আবাসিক এলাকা, বেগুনটিলা মুক্তিযোদ্ধা সমিতি কার্যালয়, উত্তর কালশী খলিলুর রহমান সরকারি স্কুল, পল্লবীর ‘ট’ ব্লক ইসলামিয়া হাই স্কুল এবং আরামবাগ কল্যাণ সমিতির কার্যালয়ে। সকাল থেকে দিনভর এসব কেন্দ্রে চিকিৎসকেরা পানিবন্দী মানুষের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেন।
এ সময় স্থানীয় বিএনপি এবং দলটির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা চিকিৎসা কার্যক্রমে সহযোগিতা করেন।
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