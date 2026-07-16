রাজধানীতে ১০ কেজি গাঁজাসহ মাদককারবারি গ্রেফতার

রাজধানীর ধোলাইপার এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১০ কেজি গাঁজাসহ কাইয়ুম (২০) নামের একজন মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি)।
বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) রাতে ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (মিডিয়া) এই তথ্য জানিয়েছেন।
তিনি বলেন,আজ রাজধানীর শ্যামপুর থানাধীন ধোলাইপার এলাকা হতে অভিযান পরিচালনা করে ১০ কেজি গাঁজাসহ একজন মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে সিটিটিসি। গ্রেফতারকৃতের নাম কাইয়ুম (২০)। তার বাড়ি কুমিল্লার বুড়িচংয়ে।
গ্রেফতারকৃতের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।
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