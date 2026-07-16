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কম্বোডিয়ায় মানবপাচার চক্রের মূল হোতা গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ১৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বৃহস্পতিবার, ১৬ জুলাই, ২০২৬



রাজধানীর বনশ্রী এলাকায় অভিযান চালিয়ে কম্বোডিয়াভিত্তিক মানব পাচার চক্রের অন্যতম মূল হোতাকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি)।

গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির নাম মো. মাহাফুজ উল্লাহ সিদ্দিকী (৪০)।

বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) ডিএমপির অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (মিডিয়া) নিয়াজ মেহেদী এ তথ্য জানান।

তিনি জানায়, বুধবার (১৫ জুলাই) বিকেল ৫টা ৪৫ মিনিটের দিকে রাজধানীর বনশ্রী-সংলগ্ন আফতাবনগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। সিটিটিসির ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম বিভাগ এ অভিযান পরিচালনা করে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গ্রেফতার মাহাফুজ উল্লাহ সিদ্দিকী বিমানবন্দর থানায় মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান প্রতিরোধ ও দমন অধ্যাদেশে দায়ের করা একটি মামলার এজাহারভুক্ত আসামি।

প্রাথমিক তদন্তে সিটিটিসি জানতে পেরেছে, মাহাফুজ উল্লাহ সিদ্দিকী কম্বোডিয়ায় মানব পাচারকারী চক্রের অন্যতম প্রধান সংগঠক হিসেবে কাজ করতেন। তার মাধ্যমে বিদেশে পাচার হওয়া ব্যক্তিদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহসহ চক্রের অন্যান্য সদস্যদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। একই সঙ্গে মানব পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যদের শনাক্তে তদন্ত অব্যাহত আছে।


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