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কাজিপুরে শহিদ জুলাই দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন

কাজিপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি : / ৯ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বৃহস্পতিবার, ১৬ জুলাই, ২০২৬

যথাযোগ্য মর্যাদায়  কাজিপুরে  শহিদ জুলাই দিবস-২০২৬ উদযাপন করা হয়েছে।১৬ জুলাই কাজিপুর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে  দিবসটি উপলক্ষে   শহিদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন  করা হয়। পরে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
এতে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোস্তাফিজুর রহমান। বক্তব্য রাখেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাঈমা জাহান সুমাইয়া, উপজেলা  স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার মোঃ  রাসেল, উপজেলা কৃষি অফিসার উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা  চিত্রা রানী সাহা, , ওসি তদন্ত মনোজিৎ কুমার নন্দী,বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রশিদ তারা,উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও কাজিপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র আব্দুস সালাম, উপজেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি- আফজাল হোসেন মেমোরিয়াল ডিগ্রী কলেজের সহকারী অধ্যাপক  সাবেক ছাত্রনেতা ওহিদুজ্জামান মিনু,উপজেলা মাধ্যমিক  শিক্ষা অফিসার মোঃ ছাকমান আলী,  উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ নুরুল হুদা তালুকদার,   সমাজসেবা অফিসার  আব্দুল হান্নান সরকার ও বৈষম্যবিরোধী  ছাত্র আন্দোলনের প্রতিনিধি  আকিব আহমেদ অন্তর।
 অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন উপজেলা সমবায় অফিসার খালেদুজ্জামান খান।  উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, শিক্ষক, সাংবাদিক ও সুধীজন অনুষ্ঠানে  অংশগ্রহণ করেন।
আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, জুলাইয়ের আন্দোলনে আত্মত্যাগকারী শহিদদের অবদান জাতি চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। তাঁদের আত্মত্যাগ দেশের গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।
অনুষ্ঠানে বক্তারা শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান এবং নতুন প্রজন্মের মাঝে মুক্তিযুদ্ধ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেম জাগ্রত করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের শেষে শহিদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের দপ্তর প্রধানগন ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতিনিধি   উপস্থিত ছিলেন।


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