মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ প্রকল্পে চুরির চেষ্টা ব্যর্থ, আনসারের ধাওয়ায় উদ্ধার ১৫০ কেজি স্ক্র্যাব

কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়ী কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পে চুরির একটি চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যরা। এ সময় চোরের দল ফেলে যাওয়া প্রায় ১৩০ থেকে ১৫০ কেজি লোহাজাতীয় স্ক্র্যাব উদ্ধার করা হয়েছে।
আনসার সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার দিবাগত রাত আনুমানিক ১টা ৪৫ মিনিটে সিপিজিসিবিএল (CPGCBL) বিদ্যুৎ প্রকল্পের ‘মগ ডেইল’ বাঁধ পোস্ট এলাকার মাঝামাঝি স্থানে ১০ থেকে ১২ জনের একটি দল সীমানা প্রাচীর টপকে ভেতরে প্রবেশ করে লোহাজাতীয় স্ক্র্যাবসহ বিভিন্ন মালামাল চুরির চেষ্টা চালায়।
এ সময় ডিউটিরত আনসার সদস্য মো. সাইফ উদ্দিন (বাহার) ও মো. আরিফুর রহমান সন্দেহজনক চলাচল দেখতে পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে চোরদের ধাওয়া করেন। আনসার সদস্যদের উপস্থিতি টের পেয়ে চোরের দল প্রায় ১৩০-১৫০ কেজি লোহাজাতীয় স্ক্র্যাব ঘটনাস্থলে ফেলে পালিয়ে যায়।
উদ্ধার করা স্ক্র্যাব নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
আনসার জানিয়েছে, এর আগেও মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ প্রকল্পে একাধিকবার চুরি ও ডাকাতির চেষ্টা হলেও বাহিনীর সদস্যরা সেগুলো প্রতিহত করেছেন। দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তারা সতর্কতা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।
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