পিরোজপুরে মোবাইল চুরির সন্দেহে কিশোরকে গাছে বেঁধে মারধর, ভিডিও ভাইরাল

চুরি হওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক কিশোরকে গাছে বেঁধে মারধর ও নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় কয়েক জন যুবকের বিরুদ্ধে। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।
পিরোজপুরের জিয়ানগর উপজেলার সেউতিবাড়িয়া গ্রামে শনিবার (১৮ জুলাই) দুপুরে একটি চুরির ঘটনা ঘটে।
অভিযোগ অনুযায়ী, সেউতিবাড়িয়া গ্রামের জসিম মল্লিকের বাড়ি থেকে দুটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন চুরি হয়। বাড়ির মালিক জসিম মল্লিকের সন্দেহ হলে তিনি এক কিশোরকে আটক করেন। পরে ওই কিশোরের কাছ থেকে দুটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়। এরপর এলোপাথারি ভাবে মারধর করে ঐ কিশোরকে গাছে বেধে নির্যাতন করা হয়।
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