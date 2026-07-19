রবিবার, ১৯ জুলাই ২০২৬, ০১:২৮ পূর্বাহ্ন
সর্বশেষ
বাথরুমে জোরপূর্বক শিশু আটকে যৌন নিপীড়ন, অভিযুক্ত গ্রেফতার আদাবরে ডাকাতির প্রস্তুতি, দেশীয় অস্ত্রসহ গ্রেফতার তিন পিরোজপুরে মোবাইল চুরির সন্দেহে কিশোরকে গাছে বেঁধে মারধর, ভিডিও ভাইরাল এআই ক্যামেরায় প্রতারণা মামলা, গ্রেফতার ২ মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ প্রকল্পে চুরির চেষ্টা ব্যর্থ, আনসারের ধাওয়ায় উদ্ধার ১৫০ কেজি স্ক্র্যাব ঢামেক থেকে রোগী ভাগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা, প্যাথলজি ল্যাবের দালাল আটক বৈরী আবহাওয়া: সমুদ্রে না যেতে জেলে ও নৌযান মালিকদের সতর্ক করল কোস্ট গার্ড রাজধানীতে ধাওয়া করে গাড়ি ও বিদেশী পিস্তলসহ যুবক আটক শাহজালালে যাত্রীর মোবাইল-টাকা ছিনতাই, আটক ১ আওয়ামীলীগ জন্মলগ্ন থেকে দেশের ক্ষতি করেছে-টুকু
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ ঢাকা, সর্বশেষ

বাথরুমে জোরপূর্বক শিশু আটকে যৌন নিপীড়ন, অভিযুক্ত গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা: / ৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শনিবার, ১৮ জুলাই, ২০২৬



রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকায় ১১ বছর বয়সী শিশুকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে একজনকে গ্রেফতার করেছে যাত্রাবাড়ী থানা পুলিশ।

গ্রেফতারকৃতের হলো, রুবেল (৩৫) ।

শনিবার (১৮জুলাই) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদী এ তথ্য জানান।

ট্রাফিক-যাত্রাবাড়ী জোনের বরাত দিয়ে নিয়াজ মেহেদী বলেন, অভিযুক্ত রুবেল ভুক্তভোগী শিশুর পরিবারের পরিচিত এবং একই এলাকায় বসবাস করতো। গত বুধবার (১৫ জুলাই) রাত আনুমানিক ৯টার দিকে যাত্রাবাড়ীর মীর হাজিরবাগ এলাকায় একটি বাসার বাথরুমে শিশুটিকে একা পেয়ে অভিযুক্ত তাকে জোরপূর্বক আটকে যৌন নিপীড়নের চেষ্টা করে। এ সময় শিশুটির চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে অভিযুক্ত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

তিনি বলেন, ঘটনার পর ভুক্তভোগীর পরিবার অভিযুক্তকে খুঁজতে থাকে। পরবর্তীতে শুক্রবার (১৭ জুলাই) বিকাল আনুমানিক ৩টার দিকে যাত্রাবাড়ী থানাধীন ধোলাইপাড় গোলচত্বরে অভিযুক্তকে দেখতে পেয়ে ধাওয়া করলে ডিএমপির ট্রাফিক-ওয়ারী বিভাগের যাত্রাবাড়ী জোনের ট্রাফিক সার্জেন্ট মো. আবদুল্লাহ-আল-নোমানী ও সার্জেন্ট নুর ইসলাম তাকে আটক করেন। পরবর্তীতে যাত্রাবাড়ী থানার পুলিশের কাছে অভিযুক্তকে হস্তান্তর করা হয়।

এঘটনায় ভুক্তভোগী শিশুর বাবার অভিযোগের প্রেক্ষিতে যাত্রাবাড়ী থানায় একটি মামলা করা হয় বলেও জানান তিনি।

গ্রেফতারকৃতের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

আদাবরে ডাকাতির প্রস্তুতি, দেশীয় অস্ত্রসহ গ্রেফতার তিন

পিরোজপুরে মোবাইল চুরির সন্দেহে কিশোরকে গাছে বেঁধে মারধর, ভিডিও ভাইরাল

এআই ক্যামেরায় প্রতারণা মামলা, গ্রেফতার ২

মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ প্রকল্পে চুরির চেষ্টা ব্যর্থ, আনসারের ধাওয়ায় উদ্ধার ১৫০ কেজি স্ক্র্যাব

ঢামেক থেকে রোগী ভাগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা, প্যাথলজি ল্যাবের দালাল আটক

বৈরী আবহাওয়া: সমুদ্রে না যেতে জেলে ও নৌযান মালিকদের সতর্ক করল কোস্ট গার্ড

বাথরুমে জোরপূর্বক শিশু আটকে যৌন নিপীড়ন, অভিযুক্ত গ্রেফতার

আদাবরে ডাকাতির প্রস্তুতি, দেশীয় অস্ত্রসহ গ্রেফতার তিন

পিরোজপুরে মোবাইল চুরির সন্দেহে কিশোরকে গাছে বেঁধে মারধর, ভিডিও ভাইরাল

এআই ক্যামেরায় প্রতারণা মামলা, গ্রেফতার ২

মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ প্রকল্পে চুরির চেষ্টা ব্যর্থ, আনসারের ধাওয়ায় উদ্ধার ১৫০ কেজি স্ক্র্যাব

ঢামেক থেকে রোগী ভাগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা, প্যাথলজি ল্যাবের দালাল আটক

বৈরী আবহাওয়া: সমুদ্রে না যেতে জেলে ও নৌযান মালিকদের সতর্ক করল কোস্ট গার্ড

রাজধানীতে ধাওয়া করে গাড়ি ও বিদেশী পিস্তলসহ যুবক আটক

শাহজালালে যাত্রীর মোবাইল-টাকা ছিনতাই, আটক ১

আওয়ামীলীগ জন্মলগ্ন থেকে দেশের ক্ষতি করেছে-টুকু

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2026 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech