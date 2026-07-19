একটি ম্যাচ, চার স্বপ্ন, মেসি কি পারবেন ইতিহাসের সবচেয়ে বড় রাত লিখতে

২০২৬ বিশ্বকাপের ফাইনালে স্পেনের মুখোমুখি হচ্ছে আর্জেন্টিনা। এই ম্যাচটি শুধু শিরোপা নির্ধারণ করবে না, লিওনেল মেসির ব্যক্তিগত অর্জনের তালিকায়ও যুক্ত হতে পারে একাধিক নতুন মাইলফলক।
৩৯ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ডের সামনে রয়েছে টানা দ্বিতীয় বিশ্বকাপ জয়ের সুযোগ। পাশাপাশি বিশ্বকাপের গোল্ডেন বুট, তৃতীয় গোল্ডেন বল এবং ক্যারিয়ারের নবম ব্যালন ডি’অর জয়ের আলোচনাও এখন তুঙ্গে।
প্রেডিকশন মার্কেট ও বিভিন্ন স্পোর্টসবুকের বিশ্লেষণে গোল্ডেন বুট জয়ের অন্যতম দাবিদার মেসি। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক পূর্বাভাস প্রতিষ্ঠান কালশির তথ্য অনুযায়ী, এই পুরস্কার জয়ের সম্ভাবনায়ও তিনি এগিয়ে রয়েছেন।
তবে তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে জোড়া গোল করে ১০ গোল ও ৪ অ্যাসিস্ট নিয়ে শীর্ষে উঠে গেছেন ফ্রান্সের কিলিয়ান এমবাপ্পে। মেসির গোল ৮টি ও অ্যাসিস্ট ৪টি। ফলে গোল্ডেন বুট জিততে হলে ফাইনালে অন্তত দুই গোল করতে হবে আর্জেন্টাইন অধিনায়ককে।
বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি গোল্ডেন বলের দৌড়েও শক্ত অবস্থানে রয়েছেন মেসি। এর আগে ২০১৪ ও ২০২২ সালে এই পুরস্কার জিতেছিলেন তিনি। এবার জিততে পারলে বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথম ফুটবলার হিসেবে তিনবার গোল্ডেন বল জয়ের কীর্তি গড়বেন।
বিশ্বকাপের পারফরম্যান্স ব্যালন ডি’অরের লড়াইয়েও বড় প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। ফাইনালে দলকে শিরোপা জেতাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারলে নবম ব্যালন ডি’অরের পথে আরও এগিয়ে যাবেন মেসি।
২০০৯ সালে প্রথম ব্যালন ডি’অর জেতা মেসি সর্বশেষ এই পুরস্কার জিতেছেন ২০২৩ সালে। নবমবার জিততে পারলে নিজের রেকর্ড আরও সমৃদ্ধ করবেন তিনি।
২০২২ সালে কাতারে বিশ্বকাপ জয়ের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের আক্ষেপ ঘোচান মেসি। এবার স্পেনের বিপক্ষে ফাইনালে জয় পেলে টানা দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ জয়ের কীর্তিও গড়বে আর্জেন্টিনা।
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