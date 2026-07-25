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সকালে খালি পেটে জিরা পানি পানের উপকারিতা জেনে নিন

অনলাইন ডেস্ক: / ০ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শনিবার, ২৫ জুলাই, ২০২৬
-সংগৃহীত ছবি

বিভিন্ন ধরনের ভেষজ মসলায় আছে বিভিন্ন গুণাগুণ। এর মধ্যে অন্যতম হলো জিরা। সকালে খালি পেটে জিরা ভেজানো পানি পান করা একটি জনপ্রিয় অভ্যাস হয়ে উঠেছে। সহজলভ্য এই ঘরোয়া পানীয়টি শরীরকে সুস্থ রাখতে নানা উপকারে আসে। নিয়মিত জিরা ভেজানো পানি খেলে শরীরের ভেতর থেকে ইতিবাচক পরিবর্তন শুরু হয়। চলুন জেনে নেওয়া যাক সকালে খালি পেটে জিরা ভেজানো পানি পানের উপকারিতা-

হজমশক্তি বাড়াতে সহায়ক

জিরা পানি হজম প্রক্রিয়াকে সক্রিয় করতে সাহায্য করতে পারে। সকালে খালি পেটে এটি পান করলে পাকস্থলীতে হজমে সহায়ক রস নিঃসরণ বাড়তে পারে, ফলে খাবার সহজে হজম হয়।

গ্যাস ও পেট ফাঁপা কমায়

অনেকেই গ্যাস, অম্বল বা পেট ফাঁপার সমস্যায় ভোগেন। নিয়মিত পরিমিত পরিমাণে জিরা পানি পান করলে এসব সমস্যা কিছুটা কমতে পারে।

ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়ক

জিরা পানি শরীরের বিপাকক্রিয়া সচল রাখতে সাহায্য করতে পারে। এর ফলে ক্যালরি পোড়ানোর প্রক্রিয়া কিছুটা সক্রিয় হয়, যা ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়ক হতে পারে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়

জিরায় রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও বিভিন্ন খনিজ উপাদান। এসব উপাদান শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত করতে ভূমিকা রাখতে পারে।

শরীরকে সতেজ রাখতে সহায্য করে

দিনের শুরুতে এক গ্লাস জিরা পানি শরীরকে চাঙা ও সতেজ অনুভব করতে সাহায্য করতে পারে। এটি সারাদিনের কর্মক্ষমতা বাড়াতেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

পানিশূন্যতা দূর করতে পারে

সারা রাত ঘুমের পর শরীরে পানির ঘাটতি তৈরি হয়। সকালে জিরা পানি পান করলে শরীরের পানির চাহিদা পূরণে সহায়তা করে এবং শরীরকে আর্দ্র রাখতে সাহায্য করে।

ত্বকের জন্য উপকারী

জিরায় থাকা উপকারী উপাদান ত্বকের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা বজায় রাখতে সহায়তা করতে পারে। নিয়মিত স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে এটি ত্বকের যত্নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

শরীর থেকে ক্ষতিকর উপাদান দূর করতে সহায়ক

জিরা পানি শরীরের স্বাভাবিক পরিশোধন প্রক্রিয়ায় সহায়তা করতে পারে বলে অনেকের ধারণা রয়েছে। ফলে শরীর হালকা ও স্বস্তিদায়ক অনুভূত হতে পারে।

তবে অতিরিক্ত জিরা পানি পান করা উচিত নয়। এতে বুক জ্বালা করতে পারে। কোনো দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতা বা নিয়মিত ওষুধ সেবনের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে জিরা পানি পান করাই নিরাপদ।

সূত্র : আনন্দবাজার


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