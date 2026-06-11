বৃহস্পতিবার, ১১ জুন ২০২৬, ১১:১৮ পূর্বাহ্ন
সর্বশেষ
বাজেটে যেসব পণ্যের দাম বাড়তে পারে নিত্যপণ্যের দাম কমাতে বাজেটে বড় পদক্ষেপ, উৎসে কর কমছে ৬০ কৃষিপণ্যে ইসলামের দৃষ্টিতে প্রচলিত জমি বন্ধক ব্যবস্থা বিশ্ববাজারে ফের বাড়ল জ্বালানি তেলের দাম বাংলাদেশ থেকে দক্ষ জনশক্তি নিতে আগ্রহী ইইউ ত্বকের প্রয়োজন যেমন টোনার অপেক্ষার পালা শেষ, শুরু হচ্ছে বিশ্ব ফুটবলের মহাযজ্ঞ মসজিদে নববীতে প্রতিদিন ২৩৫ টন জমজমের পানি বিতরণ আন্তর্জাতিক হ্যান্ডবল টুর্নামেন্ট উদ্বোধন করলেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ঝিলমিল প্রকল্পে দ্রুত সময়ে বাড়ি করার পরিবেশ তৈরিতে কাজ করা হচ্ছে – গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ লাইফস্টাইল

ত্বকের প্রয়োজন যেমন টোনার

অনলাইন ডেস্ক: / ৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বৃহস্পতিবার, ১১ জুন, ২০২৬
-সংগৃহীত ছবি

ক্লিনজিং, টোনিং, ময়েশ্চারাইজিং- ত্বকের যত্নের প্রধান সূত্র। সূত্রটি মানলেই পাওয়া যায় স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সুন্দর ত্বক। তবে বেশির ভাগ সময় দেখা যায়, ত্বকচর্চার রুটিন ক্লিনজিং আর ময়েশ্চারাইজিংয়েই সীমাবদ্ধ থাকে। টোনিংকে অনেকেই এড়িয়ে যান। অথচ এই টোনিংই সুস্থ, মসৃণ ত্বকের চাবিকাঠি।

টোনার ত্বককে গভীর থেকে পরিষ্কার করে। এটি ত্বকের বাড়তি পুষ্টি জোগায় এবং ত্বকের পিএইচ ব্যালান্স বজায় রাখে। এ ছাড়া রোমকূপ সংকুচিত করে ব্রণের প্রবণতা কমাতে সহায়তা করে। টোনিং ত্বকের রক্ত সঞ্চালন বাড়ায় এবং অতিরিক্ত তেল নিঃসরণ রোধ করে। অন্যদিকে এটি ত্বকের বলিরেখা কমাতেও বেশ উপকারী। এ জন্য ত্বকচর্চায় টোনিংয়ের কোনো বিকল্প নেই।

রূপচর্চা বিশেষজ্ঞদের মতে- বাজারে নানা ধরনের টোনার মিলবে। বিউটি প্রোডাক্ট প্রস্তুতকারী এসব প্রতিষ্ঠান ত্বকের ধরন বুঝে টোনার তৈরি করে থাকে। তবে বাজারের কেমিক্যালযুক্ত প্রোডাক্টের চেয়ে ঘরোয়া পদ্ধতিতে তৈরি টোনার হবে মানসম্মত। সব উপকরণ পাওয়া যাবে হাতের কাছেই।

তৈলাক্ত ত্বক-

তৈলাক্ত ত্বকে খুব সহজে ময়লা জমে। ফলে দেখা দেয় ব্রণ আর নানা সমস্যা। তৈলাক্ত ত্বকের জন্য ঘরোয়া টোনার ব্যবহার করতে পারেন। বেকিং সোডা ১ চা চামচ ও গোলাপজল ২ চা চামচ একসঙ্গে মেশান। চাইলে বোতলে ভরে ফ্রিজার করে রাখতে পারেন। এবার তুলো নিয়ে এ মিশ্রণটি মুখে লাগান। ৫ মিনিট বাদে মুখ ধুয়ে ফেলুন। দিনে দুবার করে ব্যবহার করতে পারেন। মিশ্রণটি তৈলাক্ত ত্বকে দ্রুত কাজ করে। ত্বক উজ্জ্বল ও নরম দেখায়।

শুষ্ক ত্বক-

শুষ্ক ত্বকের অধিকারীদের ঝামেলা একটু কম হলেও এ ধরনের ত্বকে আর্দ্রতা না থাকায় ত্বক খুবই রুক্ষ দেখায়। দেখা দেয় দ্রুত বার্ধক্য এবং বলিরেখা। এ ধরনের ত্বকে নিয়মিত টোনার প্রয়োজন। ১ চা চামচ গ্লিসারিন ও ৪ চা চামচ গোলাপজল একসঙ্গে মিশিয়ে নিন ভালো করে। ঠান্ডা পানি দিয়ে আগে মুখ ধুয়ে মুখ মুছে নিন। তারপর তুলো টোনারে ভিজিয়ে ত্বকে লাগান। সারা মুখে মিশ্রণটি লাগানো হয়ে গেলে ১০ মিনিট রাখুন। এরপর ময়েশ্চারাইজার মেখে নিন। রোজ দুবার করে টোনার লাগাতে পারেন। ত্বক ফিরে পাবে উজ্জ্বলতা; নরম ও মসৃণ হবে।

সংবেদনশীল ত্বক-

যাদের ত্বক সংবেদনশীল তাদের ত্বকের যত্ন নেওয়ার বিষয়ে সচেতন থাকতে হয়। প্রোডাক্ট ব্যবহারেও সর্বদা খেয়াল রাখতে হয়। অন্যথায় ত্বকে নানা সমস্যা দেখা দেবে। এ ধরনের ত্বকে ঘরোয়া টোটকা খুবই কার্যকর। আধা কাপ ঠান্ডা দুধের সঙ্গে ২-৩ চামচ গোলাপজল মেশান। এবার তুলো দিয়ে সারা মুখে লাগিয়ে রাখুন। ৫ থেকে ৬ মিনিট রেখে ভালো কোনো ব্র্যান্ডের ময়েশ্চারাইজার মেখে নিন। দিনে অন্তত একবার এই টোনারটি ব্যবহার করতে পারেন।

মনে রাখতে হবে-

ত্বক যেমনই হোক টোনার ব্যবহার করতে হবে তুলোর সাহায্যে। টোনিং শেষে অবশ্যই পানি দিয়ে মুখটা ধুয়ে নিন এবং হালকা ভেজা অবস্থায় ময়েশ্চারাইজার লাগিয়ে নিন।

লেখা : সাদিয়া সারা


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

এই গরমে স্বস্তি দেবে যেসব খাবার

প্রতিদিন সকালে আখরোট খাওয়ার উপকারিতা জেনে নিন

সকালে কুসুম গরম পানিতে মধু খাওয়ার উপকারিতা

প্রেমের টানে মোবাইল টাওয়ারে উঠলেন বিবাহিত নারী, দাবি— প্রেমিকের সঙ্গে থাকবেন

গরমে স্বস্তি পেতে কী খাবেন, কোন খাবার এড়িয়ে চলবেন

যেসব খাবারে হতে পারে কিডনিতে পাথর

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech