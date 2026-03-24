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কালিয়াকৈরে ঘরে ঢুকে নারীকে কুপিয়ে আহতের ঘটনার যুবক গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ১ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বুধবার, ২৬ আগস্ট, ২০২৬

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে ঘরে ঢুকে এক নারীকে এলাপাতারি কুপিয়ে আহতের ঘটনার প্রধান অভিযুক্ত জিদনি ইসলাম(২০)কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পরে বুধবার দুপুরে তাকে গাজীপুর জেল হাজতে পাঠনো হয়।
গ্রেফতারকৃত যুবক হলেন, উপজেলার বাঘ চাপাইর এলাকার মজনু মিয়ার ছেলে।

আহত শাহনাজ বেগম(৪৮) শ্রীফলতলী গ্রামের মৃত শমশের আলীর মেয়ে।সে একমাত্র মেয়ের বিয়ের পর বাড়িতে একাই বসবাস করতেন।

পুলিশ সূত্র জানা গেছে,গত বৃহস্পতিবার(২০ আগস্ট)রাতে উপজেলার শ্রীফলতলী এলাকায় নিজ বাড়িতে দূর্বৃত্তদের হামলার শিকার হয় শাহানাজ বেগম(৪৮) বেগম নামে এক নারী। এসময় তাকে শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রায় ১৪ টি ছুড়িকাঘাত করে পালিয়ে যায়। এসময় লুট করা হয় টাকা পয়সা ও স্বার্ণালস্কার। পরে তার ডাক চিৎকারে আসে পাশের লোকজন এসে ওই নারীকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে মির্জাপুর কুমুদিনি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদিকে ঘটনার দিন রাতেই ওই নারীর মেয়ের জামাই মোসলেম উদ্দিন বাদি হয়ে একটি অভিযোগ দায়ের করে। ঘটনার পর তাকে দ্রুত ঘটনার সাথে জরিতদের গ্রেফতারে মাঠে নামে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা। পরে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে মঙ্গলবার রাতে এ ঘটনার প্রধান অভিযুক্ত জিদনি ইসলামকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করে পুলিশ।

কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম বলেন নারীকে কুপিয়ে আহতের মামলার মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে জেল হাজতে পাঠনো হয়েছে। ঘটনার সাথে জরিত অন্যান্যদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যহত রয়েছে।


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