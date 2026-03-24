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উল্লাপাড়ায় বালুবাহী ট্রাকের চাপায় ভ্যানচালক নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদকঃ / ৬ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ৩১ আগস্ট, ২০২৬
-প্রতীকী ছবি।

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় বালুবাহী ট্রাকের চাপায় আসাব আলী (৫০) নামে এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন।

সোমবার দুপুর ১টার দিকে উপজেলার তালগাছি – মোহনপুর সড়কের ভাদালিয়াকান্দী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত আসাব আলী উপজেলার দূর্গানগর ইউনিয়নের ভাদালিয়াকান্দী গ্রামের মৃত যাদু প্রামাণিকের ছেলে।

স্থানীয় জুনু মাস্টার জানান, আসাব আলী ভ্যানযোগে মোহনপুরের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। পথে ভাদালিয়াকান্দী ব্রিজের ওপর পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বালুবাহী ট্রাক তাকে চাপা দেয়। এতে ট্রাকের চাকায় তার মাথা পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার পর ট্রাকটি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে স্থানীয়রা ধাওয়া করে আটক করেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ট্রাকটি জব্দ করে এবং প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

 


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