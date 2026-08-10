খানসামায় বাংলা কিউআর কোড ব্যবহারে তিন দিনব্যাপী ক্যাশলেস ক্যাম্পেইন

‘লেনদেন হচ্ছে ক্যাশলেস, এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দিনাজপুরের খানসামা উপজেলার খানসামা বাজারে পূবালী ব্যাংক পিএলসি পাকেরহাট উপ-শাখার উদ্যোগে গ্রাহকদের বাংলা কিউআর কোড ব্যবহারে তিন দিনব্যাপী ক্যাশলেস ক্যাম্পেইনের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।
সোমবার (৩১ আগাস্ট) দুপুরে উপজেলার খানসামা বাজারে তিন দিনব্যাপী পূবালী ব্যাংকের ক্যাশলেস ক্যাম্পেইন শুরু হয়।
আলোচনা সভা শেষে ফিতা কেটে ও বেলুন উড়িয়ে ক্যাম্পেইন উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বাংলাদেশ ব্যাংকের অতিরিক্ত পরিচালক ভূপতি কুমার রায়। পরে ব্যাংকের কর্মকর্তা, গ্রাহক ও বিভিন্ন শ্রেণির-পেশার মানুষের অংশগ্রহণে বাজারের প্রধান প্রধান সড়কে প্রদক্ষিণ শেষে পূবালী ব্যাংকের ক্যাম্পেইন বুথে এসে শেষ হয়।
পূবালী ব্যাংক পাকেরহাট উপ-শাখার ব্যবস্থাপক মিঠু রাম রায়ের সভাপতিত্বে এসময় বক্তব্য রাখেন পূবালী ব্যাংক পিএলসি রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ের এডিসি ইনচার্জ হুমায়ুন কবির, পূবালী ব্যাংক নীলফামারী শাখার ব্যবস্থাপক রেদওয়ানুর রশিদ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ি শরিফুল ইসলাম প্রধানসহ স্থানীয়রা।
অনুষ্ঠানে বক্তারা এসময় ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষকে বাংলা কিউআর কোড ব্যবহার করে ক্যাশলেস লেনদেনে অভ্যস্ত হওয়ার আহবান জানান । ডিজিটাল লেনদেন বাড়লে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড আরো গতিশীল হবে।
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