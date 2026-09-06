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/ ইসলাম ও ধর্ম

ব্যবসায় উন্নতির দোয়া

অনলাইন ডেস্ক: / ৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

عَرَبِيّ: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي رِزْقاً حَلالاً طَيِّباً وَاسِعاً

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আরঝুকনি রিঝকান হালালান ত্বাইয়িবান ওয়াসিআ।

অর্থ: “হে আল্লাহ! আমাকে হালাল, পবিত্র ও প্রশস্ত রিজিক দান করুন।

আল্লাহুম্মা আরজুকনি (اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي): হে আল্লাহ! আমাকে রিজিক দান করুন।

রিজকান হালালান (رِزْقًا حَلَالًا): এমন রিজিক যা সম্পূর্ণ হালাল (বৈধ)।

ত্বায়্যিবান (طَيِّبًا): যা পবিত্র, উত্তম এবং কল্যাণকর।

ওয়াসিআ (وَاسِعًا): যা প্রশস্ত, পর্যাপ্ত এবং অভাব দূরকারী।

এই দোয়াটি  যেকোনো সময়, বিশেষ করে ফরজ নামাজের পর এবং শেষ রাতে বেশি বেশি পড়তে পারেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়মতি ফজরের নামাজের পরপরই আল্লাহর কাছে হালাল রিজিক কামনা করতেন। এমন জ্ঞান কামনা করতেন, যাতে মানুষের উপকার হয়। আর নিজের আমলগুলো কবুল হওয়ার জন্যও প্রার্থনা করতেন। এটি মূলত উম্মতে মুহাম্মাদির জন্য প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেখানো একটি দোয়া ও নসিহত।


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