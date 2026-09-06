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এখন মুহূর্তেই গান তৈরি করুন জেমিনিতে

অনলাইন ডেস্ক: / ৭ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬
-সংগৃহীত ছবি

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দিয়ে গান তৈরির নতুন মডেল ‘লিরিয়া ৩.৫’ উন্মোচন করেছে গুগল। মডেলটি এখন গুগলের জেমিনি অ্যাপ ও জেমিনি এপিআইয়ের মাধ্যমে ব্যবহার করা যাচ্ছে।

গুগলের দাবি, এখন পর্যন্ত তৈরি গান তৈরির মডেলগুলোর মধ্যে লিরিয়া ৩.৫ সবচেয়ে উন্নত। নতুন সংস্করণে কণ্ঠকে আরও প্রাণবন্ত করার পাশাপাশি বাদ্যযন্ত্রের বিন্যাসেও বিস্তারিত উন্নতি আনা হয়েছে।

ব্যবহারকারীরা গানের ধরন লিখে অথবা নির্দিষ্ট কোনো ধরন বেছে নিয়ে গান তৈরি করতে পারবেন। চাইলে কণ্ঠসহ সম্পূর্ণ গান কিংবা শুধু বাদ্যযন্ত্রের সুরও তৈরি করা যাবে।

গুগল গান তৈরির জন্য বেশ কয়েকটি প্রস্তুত নমুনাও যুক্ত করেছে। এসব নমুনা ব্যবহার করে সহজেই নতুন গান তৈরি করা যাবে। এ ছাড়া জন্মদিনসহ বিভিন্ন বিশেষ উপলক্ষের জন্য ব্যক্তিগত গান তৈরির সুবিধাও থাকছে।

গুগল জানিয়েছে, ভিডিওর জন্য গান, প্রতিষ্ঠানের প্রচারমূলক সংগীত এবং ব্যক্তিগত ব্যবহারের মুঠোফোনের রিংটোন তৈরিতেও লিরিয়া ৩.৫ ব্যবহার করা যাবে।

বিশ্বজুড়ে জেমিনির ওয়েব সংস্করণ ও মুঠোফোনের অ্যাপ্লিকেশনে মডেলটি পাওয়া যাচ্ছে। শিল্পী ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কাজ করা নির্মাতাদের জন্য এটি ‘ফ্লো মিউজিক’-এও যুক্ত করা হয়েছে।

এ ছাড়া সফটওয়্যার নির্মাতা ও প্রযুক্তিবিদেরা গুগল এআই স্টুডিওর মাধ্যমে লিরিয়া ৩.৫ ব্যবহার করতে পারবেন। গুগলের ভিডিও তৈরি ও সম্পাদনার সেবা গুগল ভিডসেও মডেলটি যুক্ত করা হয়েছে।


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