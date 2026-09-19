আশুলিয়ায় জাল টাকা তৈরির কারখানায় এসআরবি’র অভিযান, গ্রেফতার ৪

রাজধানীর পাশের সাভারের আশুলিয়ায় জাল টাকা তৈরির অভিযোগে চারজনকে গ্রেফতার করেছে এসআরবি-৪। এ সময় তাদের কাছ থেকে ৫০, ১০০ ও ২০০ টাকার মোট ৭৩ হাজার টাকার জাল নোট, জাল টাকা তৈরিতে ব্যবহৃত ল্যাপটপ ও প্রিন্টার জব্দ করা হয়েছে।
এসআরবি জানায়,গ্রেফতাররা প্রায় ছয় মাস ধরে জাল টাকা তৈরির সঙ্গে জড়িত ছিল। তৈরি করা জাল নোট দেশের বিভিন্ন স্থানে পাচার ও বিক্রি করা হয়েছে বলেও জিজ্ঞাসাবাদে তারা তথ্য দিয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৭ সেপ্টেম্বর) বিকেল আনুমানিক ৪টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সাভারের আশুলিয়া এলাকার কাজীচড়ে অভিযান চালায় এসআরবি-৪-এর একটি অভিযানিক দল। সেখানে অবৈধভাবে জাল টাকা তৈরির সময় আকাশ, ইভান রানা, মামুন ও নাদিমকে গ্রেফতার করা হয়।
অভিযানে তাদের কাছ থেকে ৫০, ১০০ ও ২০০ টাকার জাল নোট মিলিয়ে মোট ৭৩ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়। একই সঙ্গে জাল টাকা তৈরিতে ব্যবহৃত ল্যাপটপ ও প্রিন্টার জব্দ করা হয়।
শুক্রবার (১৮ সেপ্টেম্বর) বিকেলে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান এসআরবি-৪-এর অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. হাফিজুর রহমান।
তিনি জানান, গ্রেফতারদের জিজ্ঞাসাবাদে প্রায় ছয় মাস ধরে জাল টাকা তৈরির সঙ্গে জড়িত থাকার তথ্য পাওয়া গেছে। তারা দেশের বিভিন্ন স্থানে এসব জাল টাকা পাচার ও বিক্রি করেছে।
এসআরবি-৪-এর অধিনায়ক আরও জানান, যাদের কাছে তারা জাল টাকা বিক্রি করেছে, তাদের শনাক্ত ও গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
Leave a Reply