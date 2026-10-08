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/ রাজশাহী

জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনে বিশেষ সম্মাননা পেল রাসিক অর্জন নগরবাসীকে উৎসর্গ করলেন প্রশাসক

রাজশাহী প্রতিনিধি : / ৭৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বুধবার, ৭ অক্টোবর, ২০২৬

শুদ্ধ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন নিশ্চিত করায় বিশেষ সম্মাননা পেয়েছে রাজশাহী সিটি করপোরেশন (রাসিক)। অর্জিত এ সম্মাননা রাজশাহী মহানগরবাসীকে উৎসর্গ করেছেন রাসিক প্রশাসক মোঃ মাহফুজুর রহমান রিটন।

বুধবার বিকালে নগর ভবনের সিটি হলরুমে আয়োজিত অংশীজন সম্মিলন অনুষ্ঠানে তিনি এ ঘোষণা দেন। অনুষ্ঠানে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পক্ষ থেকে প্রশাসককে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। পরে সম্মাননা হিসেবে পাওয়া ক্রেস্ট ও সনদ উন্মোচন করা হয়।

মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে নাগরিক সেবা সহজ, দ্রুত ও কার্যকর করার পাশাপাশি নগর উন্নয়নে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করা হচ্ছে। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনে এ স্বীকৃতি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আরও উৎসাহিত করবে। মাঠপর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মীসহ সংশ্লিষ্টদের পরিশ্রম এবং নগরবাসীর সহযোগিতার ফলেই এ অর্জন এসেছে।

তিনি বলেন, রাজশাহীকে আরও পরিচ্ছন্ন, সুন্দর, আধুনিক, বাসযোগ্য ও নিরাপদ নগর হিসেবে গড়ে তুলতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে ফুটপাত দখলমুক্ত করতে অভিযান, প্রবীণ নাগরিকদের জন্য পার্ক, খেলার মাঠ ও ফুটসাল মাঠ উন্নয়ন এবং যানজট কমাতে অটোরিকশা ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা আনার কাজ চলছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. রেজাউল করিম। স্বাগত বক্তব্য দেন প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. এফএএম আঞ্জুমান আরা বেগম। এ সময় রাসিকের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন


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