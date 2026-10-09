চাঁপাইনবাবগঞ্জে এসআরবির অভিযানে বিদেশি পিস্তল-গুলি উদ্ধার

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে অভিযান চালিয়ে বিদেশি পিস্তল ও গুলি উদ্ধার করেছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন-এসআরবি। বৃহস্পতিবার রাত আড়াইটার দিকে শিবগঞ্জ উপজেলার নামো চাকপাড়ার একটি আম বাগান থেকে আগ্নেয়াস্ত্রগুলো উদ্ধার করা হয়।
শুক্রবার সকালে এসআরবির পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এসআরবি নামো চাকপাড়ার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন একটি আম বাগানে অভিযান চালায়। এ সময় শপিং ব্যাগের মধ্যে রাখা একটি বিদেশি পিস্তল, ৪ রাউন্ড গুলি ও দুটি ম্যাগাজিন উদ্ধার করা হয়। তবে এ সময় কাউকে আটক করা যায়নি।
এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের পর উদ্ধার করা পিস্তল ও গুলি শিবগঞ্জ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
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