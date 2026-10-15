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কাজিপুরে এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারের দুটি  দোকানে অর্থদণ্ড

কাজিপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি : / ৪৬ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বৃহস্পতিবার, ১৫ অক্টোবর, ২০২৬

সিরাজগঞ্জের কাজিপুরে অতিরিক্ত দামে এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রি,  এলপিজি বিক্রয়ের দোকানে বিক্রয় রশিদ না রাখা,  মেয়াদোত্তীর্ণ এলপি গ্যাসের সিলিন্ডার রাখা ও মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করা কিংবা প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের ঘাটতির কারণে দুটি দোকানে অভিযান চালিয়ে অর্থদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমান আদালত।
১৫ অক্টোবর কাজিপুর  উপজেলার আলমপুর চৌরাস্তা পৌর   এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন সহকারি কমিশনার (ভূমি) নাঈমা জাহান সুমাইয়া।  অভিযানকালে গ্যাস সিলিন্ডারের বিক্রয়মূল্য, মূল্যতালিকা, ক্রয়-বিক্রয়ের রসিদ এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যাচাই করা হয়। এ সময় মেয়াদোত্তীর্ণ এলপি গ্যাসের সিলিন্ডার রাখার দায়ে  ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সুমন টেডার্সের সুমন কে ৩হাজার  টাকা  এবং আরেকটি দোকানের মালিক  মো: শাহাদাৎ কে  ৫ হাজার টাকা মোট ৮ হাজার  টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।
অভিযান পরিচালনাকারী কর্মকর্তা জানান, ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষা এবং সরকার নির্ধারিত মূল্যে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রি নিশ্চিত করতে এ ধরনের অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। অনিয়মের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।


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