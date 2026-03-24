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মিরপু‌রে সড়ক অব‌রোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা: / ৬৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শনিবার, ৩১ অক্টোবর, ২০২৬

রাজধানীর মিরপুর এলাকায় সড়ক অব‌রোধ ক‌রে আন্দোলন কর‌ছেন পোশাক শ্রমিকরা। ফ‌লে মিরপুরের কয়েকটি এলাকায় যান চলাচল ব্যাহত হচ্ছে।

শনিবার (৩১ অক্টোবর) মিরপুর-১০, মিরপুর-১১, মিরপুর-১২ ও প্রশিকা মোড় এলাকায় এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

ডিএম‌পির ট্রাফিক মিরপুর বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয়, শ্রমিকদের আন্দোলনের কারণে এসব এলাকায় যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ সদস্যরা কাজ করছে। এসব এলাকা দিয়ে চলাচলকারী যানবাহনের চালক ও যাত্রীদের হাতে পর্যাপ্ত সময় নিয়ে বের হওয়ার এবং চলাচলের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকার অনুরোধ জানি‌য়ে‌ছে মিরপুর ট্রাফিক বিভাগ।

মিরপুর মডেল থানার ও‌সি মো. হা‌ফিজ ব‌লেন, শ্রমিকদের সঙ্গে কথা ব‌লে প‌রি‌স্থি‌তি স্বাভাবিক করার চেষ্টা চল‌ছে।


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