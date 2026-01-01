চতুর্থ ট্রান্স-হিমালয়ান যোগাযোগ ও সামাজিক উন্নয়ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ডিজিটাল প্রযুক্তি ও পরিবর্তনশীল গণমাধ্যম পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ট্রান্স-হিমালয় অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে যোগাযোগ, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদারের লক্ষ্যে ২ দিনব্যাপী ‘চতুর্থ ট্রান্স-হিমালয়ান যোগাযোগ ও সামাজিক উন্নয়ন সম্মেলন’ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
রবিবার (৮ নভেম্বর) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) সম্মেলনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অর্থ ও পরিকল্পনাবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, লোকপ্রশাসন বিভাগ এবং উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ যৌথভাবে এ সম্মেলনের আয়োজন করেছে। এতে সহযোগিতা করেছে চীনের ইউনিভার্সিটি অব ইলেকট্রনিক সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (ইউইএসটিসি) লোকপ্রশাসন বিভাগ, চীনের কোঙ্গা টিভি এবং নেপালের হিমালয় টেলিভিশন।
উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. তাইবুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন ইউইএসটিসির প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. হু জুন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক কাজী মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান এবং নেপালের হিমালয় টেলিভিশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) শ্যাম কাডেল।
এদিকে, সম্মেলনের সমাপনী দিনে মঙ্গলবার (১০ নভেম্বর) দুই দেশের আলোকচিত্রীদের তোলা ছবি নিয়ে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।
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