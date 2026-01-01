কাজিপুরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ওসি আব্দুর রাজ্জাকের মতবিনিময়

কাজিপুরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ওসি আব্দুর রাজ্জাকের মতবিনিময়
কাজিপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি :
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আপডেট :
মঙ্গলবার, ১০ নভেম্বর, ২০২৬
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সিরাজগঞ্জের কাজিপুর উপজেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা, অপরাধ দমন এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন কাজিপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক। ১০ নভেম্বর দুপুরে উপজেলার নাটুয়াপাড়ার পুলিশ ফাঁড়িতে মতবিনিময় সভায় ওসি আব্দুর রাজ্জাক বলেন, এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ সর্বদা দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করছে। মাদক, চুরি, ছিনতাই, সন্ত্রাস, বাল্যবিবাহসহ সব ধরনের অপরাধ প্রতিরোধে পুলিশের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও সচেতন ও সহযোগিতামূলক ভূমিকা পালন করতে হবে।
তিনি আরও বলেন, অপরাধ দমনে পুলিশের পাশাপাশি জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিক এবং সাধারণ জনগণের সম্মিলিত সহযোগিতা প্রয়োজন। কোথাও কোনো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হলে দ্রুত পুলিশকে অবহিত করার আহ্বান জানান তিনি।বক্তব্য রাখেন নাটুয়াপাড়া পুলিশ ফাঁড়ি ইনচার্জ মনিরুজ্জামান। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিরা এলাকায় সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নে বিভিন্ন পরামর্শ তুলে ধরেন। একই সঙ্গে জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশের নিয়মিত টহল ও অপরাধবিরোধী কার্যক্রম জোরদারের আহ্বান জানান। ওসি আব্দুর রাজ্জাক আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।
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