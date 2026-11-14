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রাইন্ডার্সের হ্যাটট্রিকে গ্রিসকে ৭ গোলে উড়িয়ে দিল নেদারল্যান্ডস

অনলাইন ডেস্ক: / ২৩ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শনিবার, ১৪ নভেম্বর, ২০২৬

উয়েফা নেশনস লিগে যেন গোলের উৎসব করল নেদারল্যান্ডস। আমস্টারডামের ইয়োহান ক্রুইফ অ্যারেনায় গ্রিসকে ৭-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়েছে ডাচরা। ম্যাচের প্রথমার্ধেই পাঁচ গোল করে প্রতিপক্ষের জয়ের আশা কার্যত শেষ করে দেয় তারা। দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে আলো ছড়িয়েছেন তিজ্জানি রাইন্ডার্স। প্রথমার্ধেই হ্যাটট্রিক পূর্ণ করে ডাচদের বড় জয়ে প্রধান ভূমিকা রাখেন এই মিডফিল্ডার।

ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে নেদারল্যান্ডস। গ্রিসের রক্ষণভাগকে ব্যস্ত রেখে একের পর এক আক্রমণ চালায় স্বাগতিকেরা। ক্রিসেনসিও সামারভিলের গোলে শুরু হয় ডাচদের গোল উৎসব। এরপর পুরো ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নেন রাইন্ডার্স। মাত্র ২১ মিনিটের ব্যবধানে তিনবার গ্রিসের জালে বল পাঠিয়ে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন তিনি। তার গতি, জায়গা বুঝে আক্রমণে ওঠা এবং নিখুঁত ফিনিশিংয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে গ্রিসের রক্ষণভাগ।

প্রথমার্ধেই ৫-০ গোলে এগিয়ে যায় নেদারল্যান্ডস। বিরতির পরও আক্রমণের ধার কমেনি ডাচদের। জুরিয়েন টিম্বার নিজের দ্বিতীয় গোলটি করে ব্যবধান আরও বাড়ান। পরে ডেনজেল ডামফ্রিসের পাস থেকে দনিয়েল মালেন সপ্তম গোলটি করেন। শেষ পর্যন্ত আর কোনো গোল না হলেও ৭-০ ব্যবধানের জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে স্বাগতিকেরা।

ম্যাচজুড়ে বলের নিয়ন্ত্রণ ও আক্রমণে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল নেদারল্যান্ডসের। লক্ষ্যে ১৩টি শট নেয় তারা। বিপরীতে গ্রিসের লক্ষ্যে থাকা শট ছিল মাত্র একটি। ৫৪৮টি সফল পাসের পাশাপাশি গোলের সুযোগ তৈরিতেও এগিয়ে ছিল ডাচরা। গ্রিসের রক্ষণভাগের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে প্রতিটি আক্রমণেই বিপজ্জনক হয়ে ওঠে স্বাগতিকেরা।

এই জয়ে গ্রুপ ‘এ২’-এর শীর্ষস্থান আরও শক্ত করেছে নেদারল্যান্ডস। অপরাজিত থাকা ডাচদের সংগ্রহে রয়েছে গ্রিস ও জার্মানির চেয়ে তিন পয়েন্ট বেশি। একই গ্রুপের আরেক ম্যাচে সার্বিয়াকে তাদের মাঠে ৩-১ গোলে হারিয়েছে জার্মানি।

সোমবার শেষ ম্যাচে জার্মানির মাঠে খেলতে নামবে নেদারল্যান্ডস। অন্যদিকে নিজেদের মাঠে সার্বিয়ার মুখোমুখি হবে গ্রিস। শীর্ষস্থান ধরে রেখে কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়ার লক্ষ্য নিয়েই জার্মানির বিপক্ষে মাঠে নামবে ডাচরা। আর গ্রিসের সামনে থাকবে ঘুরে দাঁড়িয়ে পরের পর্বে যাওয়ার আশা বাঁচিয়ে রাখার চ্যালেঞ্জ।

সূত্র: গোল ডটকম


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