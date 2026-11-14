সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপির উদ্যোগে ইউনিয়ন পর্যায়ে চেয়ারম্যান, সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক পদে মনোনয়ন ফরম বিতরণ শুরু

সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপির অধীনস্থ ৮৩টি ইউনিয়নের বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদে মনোনয়ন ফরম বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। শনিবার বিকেলে সিরাজগঞ্জ পৌর ভাসানী মিলনায়তনে সম্মেলন প্রস্তুত কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত সমাবেশের মধ্যদিয়ে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। বিএনপির রাজশাহী বিভাগীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক এবং সিরাজগঞ্জ জেলা সম্মেলন প্রস্তুত কমিটির আহ্বায়ক আমিরুল ইসলাম খান আলিম এমপি এ কার্যক্রমে উদ্বোধন করেন। এ সময় বিএনপির জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান বাচ্চু, জেলা সম্মেলন প্রস্তুত কমিটির সদস্য ও জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক ভিপি শামীম খান এবং সাংগঠনিক সম্পাদক আবু সাঈদ সুইটসহ জেলার সকল ইউনিয়নের চেয়াম্যান, ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ও সাধারনস প্রার্থীসহ দলীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক আমিরুল ইসলাম খান আলীম এমপি বলেন, চেয়ারম্যানসহ দলের সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রথমত, দলের জন্য ত্যাগ, নির্যাতিত এবং বিগত আন্দোলনে সংগ্রামে যাদের ভুমিকা রয়েছে, দ্বিতীয়ত সমাজের কাছে, মানুষের কাছে গ্রহনযোগ্য, যাদের গায়ে কোন দাগ নেই, তৃতীয়ত শিক্ষিত ও মার্জিত ব্যক্তিকে মনোনয়ন করা হবে।
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