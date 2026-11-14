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মহাকাশে নতুন ইতিহাস গড়ার পরীক্ষায় ধাক্কা খেল মাস্কের স্টারশিপ

অনলাইন ডেস্ক: / ৪২ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শনিবার, ১৪ নভেম্বর, ২০২৬

বিশালাকৃতির স্টারশিপ রকেটের দুই অংশকেই উৎক্ষেপণ টাওয়ারের যান্ত্রিক বাহু দিয়ে ধরে অবতরণ করানোর পরীক্ষায় ধাক্কা খেল ইলন মাস্কের মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্পেসএক্স।

শুক্রবারের পরীক্ষামূলক উড্ডয়নে রকেটের নিচের অংশ সুপার হেভি বুস্টারকে টাওয়ারের বিশেষ যান্ত্রিক বাহুতে (চপস্টিকস) ধরার পরিকল্পনা থাকলেও শেষ পর্যন্ত সেটিকে সমুদ্রে নামিয়ে দেওয়া হয়। সমুদ্রে পড়ার সময় এতে আগুন ধরে যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের বোকা চিকায় স্টারবেস উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে স্থানীয় সময় শুক্রবার বিকাল ৪টা ৪৫ মিনিটে ১২৪ মিটার উচ্চতার রকেটটি সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হয়। প্রায় সাড়ে ছয় মিনিট পর বুস্টারটি উৎক্ষেপণ টাওয়ারে ফিরিয়ে ধরে ফেলার কথা ছিল। তবে নিরাপত্তার কারণে পরিকল্পনা পরিবর্তন করা হয়।

এদিকে রকেটের ওপরের অংশ ‘শিপ’ মহাকাশে যাত্রা অব্যাহত রেখেছে। এটি স্টারলিংক স্যাটেলাইট নেটওয়ার্কের জন্য ২৬টি স্যাটেলাইট কক্ষপথে স্থাপন করছে। পৃথিবীকে ১৪ বার প্রদক্ষিণের পর উৎক্ষেপণের প্রায় সাড়ে ২২ ঘণ্টা পর এটি ফিরে আসবে। তখন সেটিকে ধরার দ্বিতীয় প্রচেষ্টা চালানো হবে কি না, তা মহাকাশে অবস্থানকালে রকেটটির পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে স্পেসএক্স।

এর আগে তিনটি পরীক্ষামূলক উড্ডয়নে সুপার হেভি বুস্টারকে সফলভাবে ধরে ফেলেছিল প্রতিষ্ঠানটি। তবে ওপরের অংশ শিপকে এখনও এভাবে অবতরণ করানো সম্ভব হয়নি।

স্টারশিপকে সম্পূর্ণ পুনর্ব্যবহারযোগ্য করার লক্ষ্য স্পেসএক্সের। সফল হলে মহাকাশযাত্রার ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব হবে। এ প্রযুক্তি ২০২৮ সালে চাঁদে মানুষ পাঠানোর নাসার পরিকল্পনার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। চন্দ্রাভিযানে নভোচারীদের অবতরণের জন্য স্টারশিপকে বিশেষ ল্যান্ডারে রূপান্তরের চুক্তি রয়েছে স্পেসএক্সের সঙ্গে।

তবে নির্ধারিত সময়ে এ লক্ষ্য অর্জন নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। অন্যদিকে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান ব্লু অরিজিনের রকেটের পরীক্ষায়ও বিপর্যয় ঘটেছে। সব মিলিয়ে চাঁদে মানুষ পাঠানোর মার্কিন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দুই প্রতিষ্ঠানের সামনে বড় প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ রয়েছে। সূত্র: বিবিসি


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