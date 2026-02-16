সোমবার, ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৯:৫২ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
কাজিপুরে বীরমুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেনের  ইন্তেকাল ; রাষ্ট্রীয় মর্যাদায়দাফন  পবায় ইজারা কার্যক্রম পেছানোর দাবি, অনড় উপজেলা প্রশাসন রাজশাহীতে দূর্বৃত্তদের ছোড়া গুলিতে শ্রমিক নিহত, স্ত্রীর মামলায় তিনজনের নাম সুখ পাখির উদোগে রমজান উপলক্ষে ইফতার সামগ্রী বিতরন ছিনতাইকালে ৭৭ হাজার টাকাসহ ছিনতাইকারী গ্রেফতার নতুন সরকারের শপথ অনুষ্ঠান ঘিরে বন্ধ থাকবে ঢাকার যেসব সড়ক সিংড়ায় কুখ্যাত অপরাধী করিম গ্রেফতার টেকনাফে মালয়েশিয়া পাচারচেষ্টা ব্যর্থ: নারী-শিশুসহ ১৫ জন উদ্ধার আশাবাদ নিয়ে তাকিয়ে ব্যবসায়ীরা অস্ট্রেলিয়া-শ্রীলঙ্কার ম্যাচসহ টিভিতে আজকের খেলা
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ রাজশাহী

রাজশাহীতে দূর্বৃত্তদের ছোড়া গুলিতে শ্রমিক নিহত, স্ত্রীর মামলায় তিনজনের নাম

রাজশাহী প্রতিনিধি : / ১ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬

রাজশাহী নগরীতে গুলিবিদ্ধ হয়ে গোলাম মোস্তফা (৫০) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনায় তাঁর স্ত্রী নাদেরা বেগম বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন।
রোববার নগরীর মতিহার থানায় দায়েরকৃত মামলায় তিনজনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা আরও কয়েকজনকে আসামি করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তরা বর্তমানে পলাতক এবং তাদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে।
মামলার এজাহার ও পরিবার সূত্রে জানা যায়, শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারী) রাত আটটার দিকে নগরীর খোঁজাপুর এলাকার গোরস্তানের পাশের সড়ক দিয়ে এশার নামাজ পড়তে যাওয়ার সময় দূর্বৃত্তরা গোলাম মোস্তফাকে গুলি করে পালিয়ে যায়। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
মামলায় অভিযুক্তরা হলেন, স্থানীয় নহির উদ্দিনের ছেলে মোঃ উকিল, মোঃ হাসিবুল মোল্লা এবং শিহাবুল ইসলাম। পরিবারের অভিযোগ, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মোস্তফাকে আগে থেকেই হুমকি দেওয়া হচ্ছিল এবং ঘটনার পর আসামিরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেছেন।

স্বজনদের দাবি, প্রায় এক বছর আগে নিহতের ভাতিজা চঞ্চলকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয়। খোঁজাপুর মোড়ে একটি দোকানে বসে থাকার সময় চঞ্চলের মাধ্যমে কিছু মালামাল ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। এ নিয়ে চঞ্চলকে মারধর করা হয়। অভিযোগ রয়েছে, উকিল ও হাসিবুলসহ কয়েকজন ওই মারধরে অংশ নেন। পরবর্তীতে দুই পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলা ও মামলা হয়। একপর্যায়ে গোলাম মোস্তফার মাথায় ইটের আঘাত লাগে এবং তাঁকে ১০টি সেলাই দিতে হয়। বিষয়টি বর্তমানে আদালতে বিচারাধীন।
বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার মীমাংসার চেষ্টা হলেও প্রতিপক্ষ জানায়, নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো বিচার হবে না। এরপর থেকেই মোস্তফা নিয়মিত হুমকি পেয়ে আসছিলেন।
নিহতের স্ত্রী নাদেরা বেগম বলেন, আমার স্বামী নিয়মিত নামাজ পড়তেন। কারও সঙ্গে ঝামেলা করতেন না। অজু করে নামাজে যাওয়ার সময় তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। আমি এই হত্যার বিচার চাই।
নিহত গোলাম মোস্তফার তিন মেয়ে রয়েছে। এর মধ্যে আড়া

ই মাস আগে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে এক মেয়ের মৃত্যু হয়। নতুন এই শোকে পরিবারটি ভেঙে পড়েছে বলে জানান স্বজনরা।
জানতে চাইলে মতিহার থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ আবুল কালাম আজাদ জানান, নিহতের স্ত্রী তিনজনের নাম উল্লেখ করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। ময়নাতদন্ত শেষে নিহতের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। আগের একটি ঘটনার জেরে বিরোধ ছিল বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। অভিযুক্তদের গ্রেফতারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।#

 


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

কাজিপুরে বীরমুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেনের  ইন্তেকাল ; রাষ্ট্রীয় মর্যাদায়দাফন 

পবায় ইজারা কার্যক্রম পেছানোর দাবি, অনড় উপজেলা প্রশাসন

সিংড়ায় কুখ্যাত অপরাধী করিম গ্রেফতার

টেকনাফে মালয়েশিয়া পাচারচেষ্টা ব্যর্থ: নারী-শিশুসহ ১৫ জন উদ্ধার

সিরাজগঞ্জে বিএনপির ৩ নেতাকে শোকজ ২ জনের পদ স্থগিত

চেয়ারম্যানকে থাপ্পড় মারা সেই যুবদল নেতা বহিষ্কার

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech