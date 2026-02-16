সোমবার, ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৮:৪৬ অপরাহ্ন
সুখ পাখির উদোগে রমজান উপলক্ষে ইফতার সামগ্রী বিতরন

নিজস্ব প্রতিবেদকঃ / ৬ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬

পবিত্র রমজানুর মোবারক উপলক্ষ্যে মানবিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সুখ পাখির উদ্যোগে তিন শতাধিক দু:স্থ অসহায় মানুষের মাঝে সেহরী ও ইফতারের বাজার সামগ্রী বিতরন করা হয়েছে। সোমবার বিকেলে শহরের মাসুমপুর মাঠে সিরাজগঞ্জ শহর ও থানার দু:স্থদের মাঝে এ খাদ্য সামগ্রী তুলে দেয়া হয়। খাদ্য সামগ্রী বিতরনকালে সুখপাখির সদস্য আব্দুস সামাদ, আব্দুল্লাহ আল কায়েস, আব্দুর রফিক, সুখপাখির পরিচালক সদস্য রাসেল রহমান, হারুনুর রশিদ সাইফুল, রেজাউল করিম সুইট, মুক্তা, সেতু, আসিফ, ইয়ামিন, নীরব, রেজাউল করিম প্রমুখ।


সুখপাখির প্রতিষ্ঠাতা শেখ রজব আলী জানান, আমেরিকান প্রবাসী একভাই ৩লাখ ৬০ হাজার টাকা সুখপাখি ফান্ডে প্রদান করেন। ওই টাকা দিয়ে ১০ কেজি চাল, ১লিটার তেল, ১কেজি মসুর ডাল, ১ কেজি ছোলা, ৩ কেজি আলু, ২ কেজি পেয়াজ, ১কেজি লবন ও ১ কেজি মুড়ি ক্রয় করে প্রত্যেককে দেয়া হয়। তিনি বলেন, ২০১৮ সালে সুখপাখি সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে সারা বছরই দরিদ্র মানুষদের কর্মসংস্থান, চিকিৎসা, টিউবওয়েল, ঘর, শিক্ষা অনুদান দেয়া হয়। এছাড়াও সুখ পাখির দাতা সদস্যদের অনুদানে বিনামুল্যে নুরানী মক্তব পরিচালনার মাধ্যমে শিশুদের কোরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও মানবিক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

 

 


