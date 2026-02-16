সোমবার, ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ১১:০৬ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
কাজিপুরে বীরমুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেনের  ইন্তেকাল ; রাষ্ট্রীয় মর্যাদায়দাফন  পবায় ইজারা কার্যক্রম পেছানোর দাবি, অনড় উপজেলা প্রশাসন রাজশাহীতে দূর্বৃত্তদের ছোড়া গুলিতে শ্রমিক নিহত, স্ত্রীর মামলায় তিনজনের নাম সুখ পাখির উদোগে রমজান উপলক্ষে ইফতার সামগ্রী বিতরন ছিনতাইকালে ৭৭ হাজার টাকাসহ ছিনতাইকারী গ্রেফতার নতুন সরকারের শপথ অনুষ্ঠান ঘিরে বন্ধ থাকবে ঢাকার যেসব সড়ক সিংড়ায় কুখ্যাত অপরাধী করিম গ্রেফতার টেকনাফে মালয়েশিয়া পাচারচেষ্টা ব্যর্থ: নারী-শিশুসহ ১৫ জন উদ্ধার আশাবাদ নিয়ে তাকিয়ে ব্যবসায়ীরা অস্ট্রেলিয়া-শ্রীলঙ্কার ম্যাচসহ টিভিতে আজকের খেলা
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ রাজশাহী

পবায় ইজারা কার্যক্রম পেছানোর দাবি, অনড় উপজেলা প্রশাসন

রাজশাহী প্রতিনিধি : / ২ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬

পবা উপজেলার ১২টি হাট ইজারা প্রদানকে কেন্দ্র করে আবারও সহিংসতার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।
মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ১টা পর্যন্ত দরপত্র জমা দেওয়ার সময় নির্ধারিত রয়েছে। নির্ধারিত সময় শেষে দরপত্র বাক্স খোলা হবে বলে জানিয়েছে উপজেলা প্রশাসন।
দরপত্রে অংশ নিতে আগ্রহী একাধিক ইজারাদার আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য ও মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের শপথ গ্রহণ উপলক্ষে এদিন জনপ্রতিনিধিরা ঢাকায় অবস্থান করবেন। এমন দিনে উপজেলায় গুরুত্বপূর্ণ এই কার্যক্রম পরিচালিত হলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে। অপ্রীতিকর কিছু ঘটলে তাৎক্ষণিকভাবে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার মতো প্রভাবশালী কেউ থাকবেন না বলেও তারা শঙ্কা করছেন।

গত বছরের (৩ ফেব্রুয়ারি) পবা উপজেলার হাটবাজারের দরপত্র জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সেদিন দরপত্র বাক্স ভাঙচুর ও লুটের অভিযোগ ওঠে। উপজেলা পরিষদ চত্বরে ৮ থেকে ১০টি ককটেল বিস্ফোরণ এবং এলোপাতাড়ি গুলির ঘটনাও ঘটে। সংশ্লিষ্টদের দাবি, সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।
ইজারাদারদের ভাষ্য, দর ফাঁসের আশঙ্কায় অনেকেই শেষ সময়ে দরপত্র জমা দেন। এতে ভিড় বাড়ে এবং বিশৃঙ্খলার ঝুঁকি তৈরি হয়। গত বছরও শেষ সময়ে এমন পরিস্থিতির মধ্যেই সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে।
উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার দামকুড়া পশুহাট, দামকুড়া তহাহাট, রামচন্দ্রপুর হাট, খড়খড়ি হাট, পারিলা হাট, বড়গাছি হাট, গোপাল হাট, হরিপুর হাট, দারুশা হাট, ডাংগের হাট, মড়মড়িয়া হাট ও বিলনেপালপাড়া হাট ইজারা দেওয়ার জন্য গত মাসে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। নির্ধারিত সময় অনুযায়ী মঙ্গলবার দুপুর ১টা পর্যন্ত দরপত্র গ্রহণ এবং এরপর তা খোলার কথা রয়েছে।

ইমন এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী ইয়াসিন আলী বলেন, তিনি শিডিউল ক্রয় ও ব্যাংক ড্রাফট সম্পন্ন করেছেন। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে দরপত্র জমা দিতে পারবেন কি না তা নিয়ে অনিশ্চয়তায় আছেন। তাঁর মতে, নতুন সরকারের শপথ গ্রহণের দিনে একসঙ্গে এতগুলো হাট ইজারা দেওয়া না করে দু-একদিন সময় বাড়ালে ভালো হতো।
তিনি আরও জানান, কয়েকজন মিলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে দরপত্র বাক্স খোলা স্থগিত রেখে সময় বাড়ানোর অনুরোধ করা হয়েছে। তবে প্রশাসন সাড়া দেয়নি।
আরেক ব্যবসায়ী বলেন, দীর্ঘ সময় পর সরকার গঠনের প্রেক্ষাপটে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে হাটঘাট ইজারা নিয়ে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। এতে প্রতিযোগিতা ও উত্তেজনা বাড়তে পারে বলে মনে করছেন তারা।
পবার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আরাফাত আমান আজিজ বলেন, গত বছর ঝামেলা হয়েছে মানেই এবারও হবেÑএমন কোনো কথা নেই। সুযোগ থাকলে সময় বাড়ানো যেত। কিন্তু গত মাসে নোটিশ প্রকাশ করা হয়েছে। নির্ধারিত শিডিউল অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
তিনি আরও জানান, অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে প্রয়োজনীয় সতর্কতা গ্রহণ করা হবে।
সংশ্লিষ্টদের মতে, গত বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রশাসনের জন্য আজকের দরপত্র গ্রহণ ও খোলার কার্যক্রম শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।#

 


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

কাজিপুরে বীরমুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেনের  ইন্তেকাল ; রাষ্ট্রীয় মর্যাদায়দাফন 

রাজশাহীতে দূর্বৃত্তদের ছোড়া গুলিতে শ্রমিক নিহত, স্ত্রীর মামলায় তিনজনের নাম

সিংড়ায় কুখ্যাত অপরাধী করিম গ্রেফতার

টেকনাফে মালয়েশিয়া পাচারচেষ্টা ব্যর্থ: নারী-শিশুসহ ১৫ জন উদ্ধার

সিরাজগঞ্জে বিএনপির ৩ নেতাকে শোকজ ২ জনের পদ স্থগিত

চেয়ারম্যানকে থাপ্পড় মারা সেই যুবদল নেতা বহিষ্কার

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech