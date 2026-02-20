কাজিপুরে ৮ টি ঘোড়ার মাংস জব্দ ; দুই জনকে কারাদণ্ড 

সিরাজগঞ্জের কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর চরে গোপনে ঘোড়া জবাই করে বিক্রির উদ্দেশ্যে ঢাকায় মাংস পরিবহনের সময় একটি চক্রকে আটক করেছে উপজেলা প্রশাসন। গোপন সংবাদ পেয়ে উপজেলা প্রশাসন ঘটনাস্থলে পৌঁছে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে জড়িত দুই জনকে দুই মাস কারাদণ্ড ও দুই হাজার টাকা জরিমানা করেন এবং জব্দ করা মাংস মাটি চাপা দিয়ে ধ্বংস করেন।
শুক্রবার ২০ফেব্রুয়ারি সকালে উপজেলার মেঘাই নদী ঘাট এলাকায় যমুনা নদীর তীরে এই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. মোস্তাফিজুর রহমান।
ইউএনও মোস্তাফিজুর রহমান জানান, ৮ টি ঘোড়া জবাইকৃত ১১ বস্তুা প্রায় ৪শ কেজি মাংস পরিবহনের সঙ্গে জড়িত নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলার নিতাই ভাঙ্গা গ্রামের মৃত আরজুল্লার ছেলে কাউসার আলী পলাশ (৩৫) এবং একই এলাকার মৃত জয়নাল আবেদীনের ছেলে শরিফুল ইসলাম( ৪৫) কে
‘পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন’ ২০১১ এর ৪ (১) ধারা অনুযায়ী ২ হাজার টাকা জরিমানা এবং দুই মাসের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। অভিযানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাণি সম্পদ দপ্তরের প্রাণি সম্পদ সম্প্রসারণ অফিসার ডাক্তার মোঃ আব্দুল আহাদ, থানা অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত) আবু সাইদ, পুলিশ পরিদর্শক আলী আকবর, কনজুমার এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ কাজিপুর উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম সহ গণমাধ্যম কর্মীবৃন্দ।
