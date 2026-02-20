সিরাজগঞ্জের কাজিপুরে চার শ কেজি ঘোড়ার মাংস জব্দ, দুই জনকে দুই মাসের কারাদন্ড

সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে ঘোড়া জবাই করে ঢাকায় পাঠানোর সময় দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
শুক্রবার ভ্রাম্যমাণ আদালত তাঁদের দণ্ড দেন।
দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ উপজেলার নিতাই ডাংগাপাড়া গ্রামের আব্দুল্লাহর ছেলে মো. কাওছার আলী পলাশ (৩৫) ও একই এলাকার জয়নাল আবেদীনের ছেলে শরিফুল ইসলাম (৪৫)।
কাজিপুর উপজেলা প্রশাসনের ফেসবুক পেজে জানানো হয়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে যমুনার চরে ৮টি ঘোড়া জবাই করে ঢাকার গাজীপুরে বিক্রির উদ্দেশ্যে নেওয়া হচ্ছিল এমন ৪০০ কেজি মাংস জব্দ করা হয়। ১১টি বস্তায় এসব মাংস রাখা ছিল।
পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১–এর ৪(২) ধারা ভঙ্গের দায়ে তাঁদের প্রত্যেককে দুই মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা করে জরিমানা করেন।
অভিযানে উপজেলা প্রশাসন ও থানা-পুলিশের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
