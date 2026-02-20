শুক্রবার, ২০ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৫:০৯ অপরাহ্ন
উল্লাপাড়ায় বিরোধী দলীয় হুইপকে গণসংবর্ধনা সিরাজগঞ্জের কাজিপুরে চার শ কেজি ঘোড়ার মাংস জব্দ, দুই জনকে দুই মাসের কারাদন্ড সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় নসিমন চাপায় শিশুর মৃত্যু,আরেক শিশু আহত কাজিপুরে ৮ টি ঘোড়ার মাংস জব্দ ; দুই জনকে কারাদণ্ড  বাবা ছিলেন জিয়ার স্বাস্থ্যমন্ত্রী, ছেলে হলেন তিন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী সিরাজগঞ্জের সিংহপুরুষ বিদ্যুৎমন্ত্রী টুকুর বর্ণাঢ্য জীবন আগের 'বোঝা'য় পিষ্ট সরকার যেসব আমলে অর্থবহ হয় মাহে রমজান নলডাঙ্গায় অবৈধ পুকুর খননে কমেছে ৮০০ বিঘার বেশি কৃষি জমি রায়গঞ্জেে দাদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধানের অনৈতিকতা, বদলি আদেশ
/ রাজশাহী, সর্বশেষ

সিরাজগঞ্জের কাজিপুরে চার শ কেজি ঘোড়ার মাংস জব্দ, দুই জনকে দুই মাসের কারাদন্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শুক্রবার, ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬


সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে ঘোড়া জবাই করে ঢাকায় পাঠানোর সময় দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

শুক্রবার ভ্রাম্যমাণ আদালত তাঁদের দণ্ড দেন।


দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ উপজেলার নিতাই ডাংগাপাড়া গ্রামের আব্দুল্লাহর ছেলে মো. কাওছার আলী পলাশ (৩৫) ও একই এলাকার জয়নাল আবেদীনের ছেলে শরিফুল ইসলাম (৪৫)।


কাজিপুর উপজেলা প্রশাসনের ফেসবুক পেজে জানানো হয়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে যমুনার চরে ৮টি ঘোড়া জবাই করে ঢাকার গাজীপুরে বিক্রির উদ্দেশ্যে নেওয়া হচ্ছিল এমন ৪০০ কেজি মাংস জব্দ করা হয়। ১১টি বস্তায় এসব মাংস রাখা ছিল।

পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১–এর ৪(২) ধারা ভঙ্গের দায়ে তাঁদের প্রত্যেককে দুই মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা করে জরিমানা করেন।

অভিযানে উপজেলা প্রশাসন ও থানা-পুলিশের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।



