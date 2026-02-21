শহিদ মিনারে ভাষা শহিদদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ভাষা আন্দোলনের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।
শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) একুশের প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে তিনি শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।
শ্রদ্ধা নিবেদনের সময় শহিদদের স্মরণে কিছুক্ষণ নীরবতা পালন করা হয়। পরে দোয়া ও মোনাজাতে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী।
এর আগে রাষ্ট্রপতি মো. শাহাবুদ্দিন শহিদদের শ্রদ্ধা জানান।
এদিকে দ্বিতীয় দফায় প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও প্রয়াত সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষ থেকে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আবারও শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা জানান তারেক রহমান। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী জুবাইদা রহমান ও কন্যা জাইমা রহমান।
Leave a Reply