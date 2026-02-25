কাজিপুরে ভ্রাম্যমান অভিযানে ২ লাখ টাকা মূল্যের অবৈধ  জাল জব্দ ও ১জনকে অর্থদন্ড 

সিরাজগন্জের কাজিপুরে ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে জাটকা সংরক্ষণ অভিযান ও অবৈধ চায়না কারেন্ট জাল নিষিদ্ধ করা উপলক্ষ্যে যমুনা নদীর কাজিপুর অংশের বিভিন্ন পয়েন্টে অভিযান পরিচালনা করা হয়। ২৫ /২/২০২৬ বুধবার উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মৎস্য অধিদপ্তর কাজিপুর যৌথ ভাবে এ অভিযান পরিচালনা করে।
অভিযানে ০২টি বেড়জাল ও ৮ হাজার মিটার কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়। জব্দকৃত জালের আনুমানিক মূল্য ০২ প্রায় লক্ষ টাকা। এ সময়ে সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার হরিপুর ইউনিয়নের দেলুটিয়া গ্রামের মোঃ রেজাউল ইসলামের ছেলে মোঃ কাউছার ইসলাম (২৫) কে অবৈধ কারেন্ট জাল ও জিরো ম্যাট সাইজের মশারী জাল দিয়ে মাছ ধরার সময় হাতেনাতে আটক করা হয়। আটকৃত মোঃ কাউছার ইসলামকে মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০ এর ৪ ও ৪(ক) ধারায় ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয় এবং ভবিষ্যতে আর অপরাধ না করার শর্তে মুচলেকা গ্রহণ করে তার পিতার জিম্মায় প্রদান করা হয়।
মোবাইল কোর্টের অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা হাসান মাহমুদুল হক, নৌপুলিশ ও মৎস্য দপ্তরের কর্মচারীগণ অভিযানে উপস্থিত ছিলেন।
অভিযানে প্রায় ৫কেজির মত মাছ জব্দ করা হয়। উক্ত মাছগুলো কাজিপুর আহম্মেদ আলী এতিমখানা ও হাফিজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করা হয়। জালগুলো আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করে। এছাড়া যমুনা নদীতে অভিযান চলাকালে নদীতে কারেন্ট জাল ব্যবহার নিষিদ্ধ করা, জাটকা ইলিশ মাছ ধরা নিষেধ আরোপ করে সর্তককরে দেওয়া হয়।
