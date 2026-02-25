বুধবার, ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৯:২৯ অপরাহ্ন
জামায়াত-এনসিপির দুর্গগুলো তছনছ হয়ে যাচ্ছে : গোলাম মাওলা রনি

আপডেট : বুধবার, ২৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬
- সংগৃহীত ছবি

সাবেক সংসদ সদস্য ও রাজনৈতিক আলোক গোলাম মাওলা রনি বলেছেন, বিএনপির সরকার ক্ষমতা লাভের পর অনেকটা ঝড়ের গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। বিএনপি যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেই প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়নে তারা দৃশ্যত তৎপরতা দেখাচ্ছে। মন্ত্রীরা তাদের মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ডে যে স্তবরিতা ছিল, গত ১৭ মাসে কিংবা আওয়ামী লীগ আমলে, সেসব অভিযোগ খুব দ্রুত উত্তীর্ণের চেষ্টা করছেন।

বুধবার নিজের ইউটিউব চ্যানেলে এসব কথা বলেন গোলাম মাওলা রনি।

গোলাম মাওলা রনি বলেন, তারেক রহমান সাহেব ক্ষমতায় বসার পর থেকে গত কয়েকদিনে একের পর এক চমক তিনি সৃষ্টি করে চলেছেন। গত ১৭ মাস ধরে প্রশাসনসহ যেসব জায়গাতে জামায়াত ও এনসিপি যে দুর্গগুলো তৈরি করেছিল সেই দুর্গগুলো তছনছ করে দেওয়ার চেষ্টা করছে সরকার। যেখানে জামায়াত-এনসিপির লোক ছিল তাদের টার্গেট করে একটা বিরাট অংশকে ইতোমধ্যে ঝেটিয়ে বিদায় করে দেওয়া হয়েছে। অনেকে নিজের ইচ্ছায় চলে গেছে।

তিনি বলেন, গত দুই দিনের মধ্যে মোটামুটি একটা দফারফা বিএনপি করে দিয়েছে। পুলিশ বাহিনী, সিটি করপোরেশনে তাদের (জামায়াত-এনসিপি) যে আধিপত্য ছিল সেই আধিপত্য চুরমার করে দেওয়া হয়েছে।


