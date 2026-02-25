পশ্চিম তীরে দখলদারত্ব নিয়ে ইসরাইলকে ২০ দেশের নিন্দা

ইসলামী, আরব এবং ইউরোপীয়সহ ২০টি দেশ ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড পশ্চিম তীরে ইসরাইলের আগ্রাসন এবং অবৈধভাবে দখলদারত্ব সম্প্রসারণের নিন্দা জানিয়েছে।
এক বিবৃতিতে তারা জোর দিয়ে বলেছে, ইসরায়েলি বসতি স্থাপন অবৈধ এবং তাদের সম্প্রসারণ আন্তর্জাতিক আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন। বিবৃতিতে পশ্চিম তীরের দিকে ইসরায়েলের অবৈধ পদক্ষেপগুলো এই অঞ্চলে শান্তি অর্জনের প্রচেষ্টাকে দুর্বল করার পাশাপাশি আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য নেতিবাচক পরিণতি বয়ে আনবে বলে সতর্ক করা হয়েছে।
বিবৃতিতে তুরস্ক, কাতার, ফ্রান্স এবং ব্রাজিলসহ ২০টি পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা সাক্ষার করেছেন। এতে ইসরায়েলকে অবিলম্বে সিদ্ধান্তগুলো প্রত্যাহার করে আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতাগুলোকে সম্মান করার এবং অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের আইনি ও প্রশাসনিক অবস্থা স্থায়ীভাবে পরিবর্তনকারী পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।
২০টি দেশ আল-কুদসসহ ১৯৬৭ সাল থেকে জনসংখ্যার কাঠামো এবং ক্ষেত্রের অবস্থার পরিবর্তনের বিরুদ্ধে তাদের দৃঢ় বিরোধিতাও প্রকাশ করেছে।
সূত্র: আলজাজিরা।
Leave a Reply