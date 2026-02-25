বুধবার, ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৮:৫৭ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
রামেবিতে অযোগ্যতার অভিযোগে পরিচালক নিয়োগ বাতিলের প্রক্রিয়া শুরু রাজশাহী বিভাগে ৪০ অদম্য নারীকে সম্মাননা, পাঁচজন সেরা ঘোষণা কাজিপুরে ভ্রাম্যমান অভিযানে ২ লাখ টাকা মূল্যের অবৈধ  জাল জব্দ ও ১জনকে অর্থদন্ড  রাজশাহীতে ফেসবুক লাইভে এসে তরুণীর আত্মহত্যা জামায়াত-এনসিপির দুর্গগুলো তছনছ হয়ে যাচ্ছে : গোলাম মাওলা রনি ঘরের মাঠে বিশ্বকাপে ভারতীয় ব্যাটারদের কঠিন পরীক্ষা পশ্চিম তীরে দখলদারত্ব নিয়ে ইসরাইলকে ২০ দেশের নিন্দা নড়াইলে শিশুর মরদেহ উদ্ধার জয়পুরহাটে নোংরা পরিবেশে খাদ্য উৎপাদন,৩ কারখানাকে জরিমানা জয়পুরহাটে পল্লী বিদ্যুতের লঙ্কাকাণ্ড, ৬১ হাজার টাকার বিল ১ হাজারে সারা
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ রাজশাহী

রাজশাহী বিভাগে ৪০ অদম্য নারীকে সম্মাননা, পাঁচজন সেরা ঘোষণা

রাজশাহী প্রতিনিধি : / ১ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বুধবার, ২৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬

ঘরে-বাইরের নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে স্ব স্ব ক্ষেত্রে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছানো রাজশাহী বিভাগের ৪০ নারীকে অদম্য নারী পুরস্কার-২০২৫ প্রদান করা হয়েছে।
বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) সকালে রাজশাহী জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে আয়োজিত বিভাগীয় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এ সম্মাননা দেওয়া হয়। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উদ্যোগে রাজশাহী বিভাগীয় প্রশাসন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রাজশাহী বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার ড. আ. ন. ম. বজলুর রশীদ। এ সময় পাঁচটি ক্যাটাগরিতে পাঁচজনকে বিভাগের সেরা অদম্য নারী হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বিভাগীয় পর্যায়ে নির্বাচিত ৪০ জনের মধ্য থেকে প্রতি ক্যাটাগরিতে দুজন করে মোট ১০ জনকে চূড়ান্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিচারকদের রায়ে সেখান থেকে পাঁচজন বিভাগীয় সেরা নির্বাচিত হন।


বিভাগের সেরা বিজয়ীরা হলেন, অর্থনৈতিকভাবে সাফল্য অর্জনকারী নারী ক্যাটাগরিতে পাবনা সদর উপজেলার মোছা. লতা খাতুন; শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী নারী ক্যাটাগরিতে বগুড়ার শেরপুর উপজেলার রিজু তামান্না, সফল জননী নারী ক্যাটাগরিতে রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলার রাশেদা বেগম, নির্যাতনের বিভীষিকা কাটিয়ে নতুন উদ্যমে জীবন শুরু করা নারী ক্যাটাগরিতে রাজশাহীর চারঘাট উপজেলার রাজিয়া খাতুন এবং সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখা নারী ক্যাটাগরিতে চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার সুমাইয়া ইসলাম। এ পাঁচজন জাতীয় পর্যায়ের বাছাইয়ে রাজশাহী বিভাগের প্রতিনিধিত্ব করবেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিভাগীয় কমিশনার ড. আ. ন. ম. বজলুর রশীদ বলেন, আমাদের প্রত্যেক নারী কোনো না কোনো ক্ষেত্রে অদম্য। বহু বাধা-প্রতিকূলতা অতিক্রম করেই তাদের এগিয়ে আসতে হয়। আজকের এই আয়োজন তাদের সেই সংগ্রাম ও সাফল্যের স্বীকৃতি। তিনি বলেন, এই স্বীকৃতি শুধু ব্যক্তিগত সাফল্যের জন্য নয়, বরং সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার অনুপ্রেরণা হিসেবেও কাজ করবে।


বিভাগীয় পর্যায়ে নির্বাচিত ৪০ নারীকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, তাদের দায়িত্ব আরও বেড়ে গেছে। নিজ নিজ এলাকায় থাকা অন্য অদম্য নারীদের এগিয়ে আনতে তাদের উদ্যোগী ভূমিকা রাখতে হবে। একই সঙ্গে বিভাগীয় সেরা পাঁচজনকে পুরো বিভাগে কাজ করে দৃষ্টান্ত স্থাপনের আহ্বান জানান তিনি। বিজয়ী নারীদের জীবনসংগ্রাম ও সাফল্যের গল্প গণমাধ্যমে তুলে ধরার জন্য সাংবাদিকদের প্রতিও অনুরোধ জানান বিভাগীয় কমিশনার।

অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার মো. হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী রেঞ্জের ডিআইজি মোহাম্মদ শাহজাহান, জেলা প্রশাসক আফিয়া আখতার এবং আরএমপির উপপুলিশ কমিশনার মোঃ রিয়াজুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য দেন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক ও কর্মসূচি পরিচালক মো. মনির হোসেন।
অনুষ্ঠানে বিভাগীয় সেরা পাঁচজন অদম্য নারীকে ২৫ হাজার টাকা, ক্রেস্ট, উত্তরীয় ও সনদ প্রদান করা হয়। এছাড়া বাকি ৩৫ জনকে ৫ হাজার টাকা, ক্রেস্ট ও সনদ তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে বিভাগের আট জেলার নির্বাচিত ৪০ নারী ও তাদের পরিবারের সদস্য, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সুধীজন এবং গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

 


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

রামেবিতে অযোগ্যতার অভিযোগে পরিচালক নিয়োগ বাতিলের প্রক্রিয়া শুরু

কাজিপুরে ভ্রাম্যমান অভিযানে ২ লাখ টাকা মূল্যের অবৈধ  জাল জব্দ ও ১জনকে অর্থদন্ড 

রাজশাহীতে ফেসবুক লাইভে এসে তরুণীর আত্মহত্যা

জয়পুরহাটে নোংরা পরিবেশে খাদ্য উৎপাদন,৩ কারখানাকে জরিমানা

জয়পুরহাটে পল্লী বিদ্যুতের লঙ্কাকাণ্ড, ৬১ হাজার টাকার বিল ১ হাজারে সারা

জয়পুরহাটে হলুদে বাম্পার ফলনেও হাসি নেই  চাষিদের

রামেবিতে অযোগ্যতার অভিযোগে পরিচালক নিয়োগ বাতিলের প্রক্রিয়া শুরু

রাজশাহী বিভাগে ৪০ অদম্য নারীকে সম্মাননা, পাঁচজন সেরা ঘোষণা

কাজিপুরে ভ্রাম্যমান অভিযানে ২ লাখ টাকা মূল্যের অবৈধ  জাল জব্দ ও ১জনকে অর্থদন্ড 

রাজশাহীতে ফেসবুক লাইভে এসে তরুণীর আত্মহত্যা

জামায়াত-এনসিপির দুর্গগুলো তছনছ হয়ে যাচ্ছে : গোলাম মাওলা রনি

ঘরের মাঠে বিশ্বকাপে ভারতীয় ব্যাটারদের কঠিন পরীক্ষা

পশ্চিম তীরে দখলদারত্ব নিয়ে ইসরাইলকে ২০ দেশের নিন্দা

নড়াইলে শিশুর মরদেহ উদ্ধার

জয়পুরহাটে নোংরা পরিবেশে খাদ্য উৎপাদন,৩ কারখানাকে জরিমানা

জয়পুরহাটে পল্লী বিদ্যুতের লঙ্কাকাণ্ড, ৬১ হাজার টাকার বিল ১ হাজারে সারা

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech