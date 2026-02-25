রাজশাহীতে ফেসবুক লাইভে এসে তরুণীর আত্মহত্যা

রাজশাহীতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে লাইভে এসে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন এক তরুণী।
বুধবার দুপুরে নগরীর রাজপাড়া থানার কাদের মন্ডলের মোড় এলাকার একটি বাসায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত তরুণীর নাম রজিনা সরকার পাখি (২১)। তিনি দুই বছর ধরে তার পালিত মা রোজী খাতুনের (৪০) সঙ্গে ওই বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। তার গ্রামের বাড়ি নওগাঁর সাপাহারে। বাবার নাম ইদ্রিস আলী।
আত্মহত্যার আগে রেজিনা তার ফেসবুক আইডিতে আবেগঘন কিছু পোস্ট দেন। মৃত্যুর চার ঘণ্টা আগে তিনি লেখেন, আজকে আমার শেষ দিন। আল্লাহ মাফ করুক জানি না জান্নাতে যাব নাকি জাহান্নামে যাব। পৃথিবীতে আমার জন্য কোন সুখ নেই আল্লাহ হাফেজ প্রিয় বন্ধুরা।
মৃত্যুর ঠিক দুই ঘণ্টা আগে তিনি লিখেন, বিদায় এই সুন্দর পৃথিবী। এছাড়াও মৃত্যুর আগমুহূর্তে সেই কথিত প্রেমিকের উদ্দেশ্যে লেখেন “আই লাভ ইউ” ও আই মিস ইউ লিখে পোস্ট করেন এবং ফেসবুক লাইভে থেকে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ওড়না প্যাঁচিয়ে আত্মহত্যা করেন।
মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে রাজপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল মালেক বলেন, প্রাথমিক ভাবে ধারণা করা যাচ্ছে মেয়েটির সঙ্গে একটা ছেলের সম্পর্ক ছিল। তার সঙ্গে মনোমালিন্যের জের ধরেই আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। আত্মহত্যার আগে ফেসবুকে লাইভে ছিল, পাশাপাশি নিজের আইডিতে আত্মহত্যার কথা উল্লেখ করে একাধিক পোস্ট দিয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।
Leave a Reply