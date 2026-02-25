বুধবার, ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৯:২৮ অপরাহ্ন
নড়াইলে শিশুর মরদেহ উদ্ধার

আপডেট : বুধবার, ২৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬

নড়াইল সদর উপজেলার মালিবাগ মোড়ে শপিংব্যাগে রাখা শিশুর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার দুপুরে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নড়াইল জেলা শহর থেকে মালিবাগ বাসস্ট্যান্ডে যাওয়ার সংযোগ সড়কে ইটভাটার পাশে শপিংব্যাগে কে বা কারা মরদেহটি ফেলে যায়। কখন শিশুটির মরদেহ ফেলে রাখা হয়েছে, তা কেউ জানাতে পারেননি। বুধবার দুপুরে কুকুর যখন টানাহেচড়া করছিল, তখন স্থানীয়রা এগিয়ে আসলে ব্যাগের মধ্যে কাপড়ে মোড়ানো মরদেহটি দেখতে পান তারা।

নড়াইল সদর থানার ওসি মো: ওলি মিয়া জানান, উদ্ধার করা মৃত শিশুটির বয়স ছয় মাস হতে পারে। ময়না তদন্তের জন্য মরদেহ নড়াইল জেলা হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।


