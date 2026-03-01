রবিবার, ০১ মার্চ ২০২৬, ১০:৫১ অপরাহ্ন
উল্লাপাড়ায় ব্র্যাক ব্যাংক শাখার ব্যবস্থাপকের বিরুদ্ধে ঘুষ ও দুর্নীতির অভিযোগে মানববন্ধন

উল্লাপাড়া (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধিঃ / ৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ১ মার্চ, ২০২৬

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় ব্র্যাক ব্যাংক শাখার ব্যবস্থাপক মনিরুল ইসলাম এর বিরুদ্ধে ঘুষ দাবি, দুর্নীতি, অনিয়ম ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার (১ মার্চ) সকাল ১০টায় ব্র্যাক ব্যাংকের সামনে পৌরশহরের ভুক্তভোগী পরিবারের উদ্যোগে এ মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এতে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও এলাকাবাসী অংশ নেন।
মানববন্ধনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন উল্লাপাড়া বাজারের ভাই ভাই স্টোরের স্বত্বাধিকারী মো. শহিদুল ইসলাম। তিনি অভিযোগে বলেন, ২০২৪ সালে ৫ মে তিনি ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি উল্লাপাড়া শাখা থেকে ৫২ লাখ টাকা ব্যবসায়িক ঋণ গ্রহণ করেন। একইসঙ্গে কর্ণফুলী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে ৫৭ লাখ টাকার অগ্নি বীমা সম্পাদন করেন।
গত ২৭ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ রাত আনুমানিক ১২টার দিকে তার ‘ভাই ভাই স্টোরে’ অগ্নিকাণ্ড সংগঠিত হয়ে সম্পূর্ণভাবে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এতে প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয় বলে দাবি করেন প্রোপাইটর শহিদুল ইসলাম।
অভিযোগে তিনি আরও বলেন, ঘটনার পর ব্যাংকের কর্মকর্তারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে ঋণ মওকুফ ও বীমার সম্পূর্ণ অর্থ ৫৭ লাখ টাকার ব্যবস্থা করে দেওয়ার আশ্বাস দেন। এদিকে শাখা ব্যবস্থাপক মো. মনিরুল ইসলাম বিভিন্ন অজুহাতে বিষয়টি দীর্ঘসূত্রতায় পেলে তাকে ঘুরাচ্ছেন বলে অভিযোগ শহিদুলের।
তিনি আরও দাবি করেন, ব্যাংক ম্যানেজার বিভিন্ন সময়ে তার কাছ থেকে ঋণের কিস্তির টাকা উত্তোলন করে তা আত্মসাৎ করেছেন। পাশাপাশি ৩০ লাখ টাকা ঘুষ দাবি করে নতুন করে এক কোটি ২০ লাখ টাকার ঋণ ও বীমার অর্থ পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি। পরে ঘুষ দিতে অস্বীকার করায় ঋণ সুবিধা ও বীমার অর্থ নানা তালবাহানা করে চলেছেন ব্যাংক ম্যানেজার মনিরুল।
মানববন্ধনে প্রতারণার শিকার দাবি করে মো. শহিদুল ইসলাম কাফনের কাপড় পরে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেন। তিনি প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান তিনি।


