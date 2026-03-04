বুধবার, ০৪ মার্চ ২০২৬, ০৮:১২ অপরাহ্ন
যুদ্ধ পরিস্থিতিতে দেশে কতদিনের জ্বালানি মজুত আছে, জানালেন মন্ত্রী

আপডেট : বুধবার, ৪ মার্চ, ২০২৬

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধে তীব্র জ্বালানি সংকটে পড়তে যাচ্ছে বাংলাদেশ। দেশে জ্বালানির যে মজুত আছে, তা দিয়ে মাসখানেক চলবে বলে জানালেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু।


বুধবার (৪ মার্চ) দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক সহকারী মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী পল কাপুরের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বিকল্প উপায়ে সংকট সমাধানের চেষ্টা চলছে। এসময় মার্কেটে আলোকসজ্জা সীমিত করা, ব্যক্তিগত পরিবহন কম ব্যবহারসহ জ্বালানি সাশ্রয়ের আহ্বান জানান তিনি।

তিনি বলেন, দেশে জ্বালানি তেল ও গ্যাসের যে মজুত আছে, তা দিয়ে এই মাস চলবে। তবে যুদ্ধ দীর্ঘ হলে বাড়বে সংকট। যুক্তরাষ্ট্র, ইন্দোনেশিয়াসহ বিকল্প বাজার থেকে জ্বালানি কেনার চেষ্টা চলছে।


জ্বালানি তেল ভারতে পাচার হচ্ছে এমন অভিযোগ করে ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেন, যা বন্ধে সীমান্তে কঠোর বার্তা দেয়া হয়েছে।

এদিকে রোজা উপলক্ষে জনগণের স্বস্তির কথা বিবেচনায় নিয়ে ইফতার, সেহরি ও তারাবির সময় বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা হবে এবং এ সময় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করা হবে না বলেও জানান তিনি।


