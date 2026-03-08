রবিবার, ০৮ মার্চ ২০২৬, ০৯:১৬ অপরাহ্ন
সিংড়া মডেল প্রেসক্লাবের উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত সিরাজগঞ্জে স্ত্রী গলা টিপে হত্যা, স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ৮১ পয়েন্টে ২৬৯ সিসিটিভি ক্যামেরা বসালো সিএমপি শ্রম নয়, মানুষ হিসেবেও নারীর মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে: জেলা প্রশাসক থানার ইফতার মাহফিলে মানবপাচারকারি, ওসির অপসারণ চেয়ে মানববন্ধন  হাদি হত্যার প্রধান আসামী ফয়সাল করিম মাসুদ গ্রেপ্তার উল্লাপাড়ায় ফ্রিজ বিস্ফোরণে দোকানে আগুন, ৫ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি গোয়েন্দা নজরদারির মাধ্যমে দালাল চক্রের বিরুদ্ধে তালিকা তৈরি করছি: র‍্যাব উল্লাপাড়ায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত সিংড়ায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত
/ রাজশাহী, সর্বশেষ

উল্লাপাড়ায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত

উল্লাপাড়া (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি:
আপডেট : রবিবার, ৮ মার্চ, ২০২৬


সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও প্রশিক্ষিত নারীদের হস্তশিল্পের কারুকাজ প্রদর্শন করা হয়। রবিবার সকাল ১১টায় উপজেলা পরিষদ হলরুমে উপজেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে দিবসটির আয়োজন করা হয়।

উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নিলুফা ইয়াসমিনের সঞ্চালনায় এবং উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শারমিন আক্তার রিমা’র সভাপতিত্বে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উল্লাপাড়া আসনের সংসদ সদস্য মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান।

আলোচনা সভায় এ সময় উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সুবর্ণা ইয়াসমিন সুমি, উপজেলা জামায়াতের আমির ও সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. শাহজাহান আলী, বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, নারী সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ এবং সুধীজন।

আলোচনা সভায় বক্তারা নারীর অধিকার, ক্ষমতায়ন এবং সমাজের সর্বক্ষেত্রে নারীর সমঅধিকার নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তারা বলেন, নারীর শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা গেলে দেশ আরও এগিয়ে যাবে।

শেষে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে নারীদের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়।


