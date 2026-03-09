সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে রেলওয়ের উচ্ছেদ অভিযান

সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার জামতৈল রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় অবৈধভাবে গড়ে ওঠা দোকানপাট উচ্ছেদ করেছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। সোমবার বেলা ১১টা থেকে ২ টা পর্যন্ত স্টেশন এলাকায় আশপাশে এ উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়। পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের পাকশী বিভাগের ভূ-সম্পদ কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. শফিকুল ইসলাম এ অভিযান পরিচালনা করেন।
তিনি জানান, রেলওয়ে স্টেশনে যাত্রীদের চলাচলে সুবিধা বাড়াতে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে ৬০টির বেশি অবৈধ দোকানপাট অপসারণ করা হয়। এসব দোকানের মধ্যে ফল, বিস্কুট, চাসহ বিভিন্ন খাবারের স্টল ছিল। পাশাপাশি যেসব দোকানে অবৈধভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়া হয়েছিল, সেসব সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। এর আগে অবৈধ দোকানপাট সরিয়ে নিতে একাধিকবার নোটিশ দেওয়া হয়েছিল বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
অভিযানকালে পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের বিভাগীয় বাণিজ্যিক কর্মকর্তা গৌতম কুমার কুন্ডু, বিভাগীয় প্রকৌশলী নাজিব কায়সার ও বিভাগীয় বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী রিফাত শাকিল উপস্থিত ছিলেন। অভিযানে কামারখন্দ থানা পুলিশ, রেলওয়ে পুলিশ, আরএনবি ও রেলওয়ের কর্মচারীরা অভিযানে সহযোগিতা করেন।
