তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় অপরাধ দমনে সাঁড়াশি অভিযান, গ্রেফতার ৫৭

ঢাকা ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৫৭ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে তেজগাঁও বিভাগের নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে। সোমবার (০৯ মার্চ ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার(ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৫৭ জনকে গ্রেফতার করেছে সংশ্লিষ্ঠ থানা পুলিশ। অভিযানে, মোহাম্মদপুরে ১৬,আদাবরে ১৪, শেরেবাংলা নগরে ৫,তেজগাঁও থানা ৪ জন, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় ৭ ও হাতিরঝিল থানায় ১১ জনকে গ্রেফতার করেছে।
মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো- মো.শাহাজাদা (৪২),মো.রুবেল বকর (২৮),হাসিব (২৩), মো. রাসেলশেখ (৩৮),আব্দুলমান্নান (৩৮),মো. মিন্টু আহমেদ ওরফে পাপ্পু (২৪),মো.আমিনুল (২৫),মো.সজল (২৫),রিপন ওরফে কাউয়া রিপন (২৫),মো. নাইম (২৫),মো. কাদের সিদ্দিক (৪০),মো.হোসেন আলী গোলদার (২৫),মো.শাহিন (২৪),মো.আকাশ (৩৫),মো. জাহিদ হোসেন(বয়স উল্লেখ নাই) ও ইমরান (২২)। আদাবর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো,মো. জাহাঙ্গীর আলম (৬৩),মো. রিপন হোসেন (৩৪),মো. জাফর (২৫),মো. ছাব্বির (১৯),মো. আলী (২৬), রাব্বী (২২),মো. হানিফ (৩৮),মো. আব্দুল বারিক (৫৪),মো. জুয়েল (৪০),শামীম আহম্মেদ রুবেল (৩৭),মো. মোশারফ হোসেন (২৫), মো. জাকির হোসেন (২৭),মো. রাব্বী হাসান (২৫),ছামিদুল (৩২) ও মো. শাহিন (৩০)। শেরেবাংলা নগর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো,মো. হাবিবুর রহমান (৪২),মো. মিন্টু (৩৬),মো. নয়ন (২২),মো. সোহেল (২৭) ও মো. হোসেন আলী (৪৮)। তেজগাঁও থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো,মো. সোহাগ (২৭),সাইফুল ইসলাম (৩৫),মোছা. পলি বেগম (৫১) ও মো. জনি (২৩)। তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো,মো. রুস্তুম আলী (৪৯),পলক শিকারী (২০),মো. মুর্শিদ (৩০),মো. মেহেদী হাসান (২১),মো. আলমগীর হোসেন (২১),মো. ইমন হোসেন (১৯) ও অনিক গড়ামী (১৮)। হাতিরঝিল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো,মো. মিন্টু (২৬),রফিকুল ইসলাম (৩৫),আব্বাস আলী (৩৬),নিজামউদ্দিন (৫০),মো. ইমন (২০),শামসুলমোল্লা (৪৮),ফয়সাল খান (১৯),আজিজুল হক জনি (১৯),কামরুল প্রামানিক (২২),মাহমুদুল হাসান মুন্না (২৪) ও মো. মোশারফ হোসেন(বয়স উল্লেখ নাই)। গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।
